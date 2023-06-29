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【港元拆息】隔夜HIBOR抽高半厘至5.5厘、超上周高位 1個月拆息連跌6交易日
宏觀解讀 13:23 2023/06/29
半年結倒數，短期限的香港銀行同業拆息（HIBOR）再度抽高，隔夜HIBOR單日抽升0.55381厘至5.5厘，再創金融海嘯後紀錄。1星期HIBOR也回升0.24756厘至5.39464厘，2星期HIBOR就升4基點至5.07958厘。
其餘年期HIBOR相對平穩，單日變幅都少於1基點（即0.01厘），與住宅樓按H按掛鈎的1個月HIBOR連跌6個交易日，但仍接近4.94厘。
|到期日
|6月29日HIBOR（厘）
|單日變幅（厘）
|隔夜
|5.50000
|+0.55381
|1星期
|5.39464
|+0.24756
|2星期
|5.07958
|+0.04095
|1個月
|4.93750
|-0.00839
|2個月
|4.96641
|-0.00430
|3個月
|4.96631
|-0.00440
|6個月
|4.96887
|-0.00911
|12個月
|5.08071
|+0.00071
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編輯：麥德銘
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