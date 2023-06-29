▲ 【港元拆息】隔夜HIBOR抽高半厘至5.5厘、超上周高位 1個月拆息連跌6交易日

半年結倒數，短期限的香港銀行同業拆息（HIBOR）再度抽高，隔夜HIBOR單日抽升0.55381厘至5.5厘，再創金融海嘯後紀錄。1星期HIBOR也回升0.24756厘至5.39464厘，2星期HIBOR就升4基點至5.07958厘。

其餘年期HIBOR相對平穩，單日變幅都少於1基點（即0.01厘），與住宅樓按H按掛鈎的1個月HIBOR連跌6個交易日，但仍接近4.94厘。

到期日 6月29日HIBOR（厘） 單日變幅（厘） 隔夜 5.50000 +0.55381 1星期 5.39464 +0.24756 2星期 5.07958 +0.04095 1個月 4.93750 -0.00839 2個月 4.96641 -0.00430 3個月 4.96631 -0.00440 6個月 4.96887 -0.00911 12個月 5.08071 +0.00071

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編輯：麥德銘