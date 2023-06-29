【英國王室】通脹衝擊王室財政 查理斯為環保減供暖

英國白金漢宮周四（29日）表示，當地通脹高企衝擊王室財政，支出大增，並透露英王查理斯（King Charles III）維持一貫支持環保，已下令關閉暖氣以減少排放。

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英國王室公布最新年度報告，交代王室開支和收入詳情。內容顯示王室去年支出增長5%，達1.075億英鎊（約10.6億港元）。當中員工成本大增，而君主撥款（Sovereign Grant）則仍維持在8,630萬英鎊（約8.5億港元），額外收入則輕微下跌至980萬（約9,692萬港元）。

報告亦顯示，王室在英女王葬禮和相關活動上，花費160萬英鎊（約1,582萬港元）。而英國政府5月時曾指，葬禮總共花費約1.62億英鎊（約16億港元），當中包括治安及安保費用。王室財務主管Michael Stevens表示，葬禮是全球史上最多觀眾收看的節目。

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Michael Stevens亦指出，通脹導致英國眾多商品和服務價格大幅上漲，特別是燃料和能源成本方面。而哈里王子（Prince Harry）夫婦搬離浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage），並償還所有納稅人資助的房屋支出，令王室資產大大增加。

報告亦指，查理斯要求將為恆溫器調較至攝氏19度，排放減少溫室氣體，合乎其環保行動的長期目標。Michael Stevens指，受關閉命令影響，燃氣及去年排放量下降19%，而王室成員旅行排放量亦下降43%。

在員工背景方面，報告指少數族裔比例繼續維持在9.7%，未達2022年底訂立的10%目標。報告亦再訂立2025年達至14%目標，Michael Stevens指，王室決心加快進展。

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責任編輯：李俊儀