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可可豆價格創46年新高 西非天氣惡劣歉收料持續

環球經濟金融 13:10 2023/06/29

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紐約證交所母公司洲際交易所集團（ Intercontinental Exchange， ICE）的英國倫敦交易所周三（28日）最新數據顯示，朱古力主要原材料可可豆的價格已升至每公噸2,590英鎊（約2.56萬港元），創下46年來價格新高。

可可豆價創7年新高 朱古力愈來愈貴 【下一頁】

由於可可豆主要生產地﹑西非國家科特迪瓦（Ivory Coast）及加納受惡劣天氣影響導致收成欠佳，來自科特迪瓦的可可豆出口量在本季減少近5%。國際可可豆組織更預計，供應量短缺擴大至14.2萬公噸。

因此，倫敦ICE的9月可可豆期貨合約周三出現超過2%價格升幅，為1977年的46年新高。紐約可可豆9月期貨交易價格亦創7年半新高，達每公噸3,348美元（約2.62萬港元）。

全球糖價創11年新高 極端天氣影響產量 【下一頁】

金融機構StoneX可可豆分析師Leonardo Rosseti指出，收成已連續兩個季度出現供應短缺。他指量度市場供應量的可可豆存貨使用比率（stocks-to-use ratio）將跌至32.2%，為1984至85季度後最低。

另外，科特迪瓦高於平均的降雨水平已導致部分可可豆種植場水浸，預期10月開始新一輪收成時，數量將再次受影響。Rosseti指降雨量同樣影響已收成可可豆的烘乾過程。

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責任編輯：吳漢培

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