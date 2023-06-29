▲ 【中資券商人事】海通證券據報擬派宋世浩 空降海通國際任聯席CEO 去年公司錄巨虧

彭博社引述消息指，海通國際 （00665） 去年錄得大額虧損後，海通證券 （06837） 有意任命證券融資業務總經理宋世浩，加入海通國際作公司聯席行政總裁，與現任海通國際副主席、行政總裁林涌，分擔職責加強管理。

海通國際去年因交易及投資收入損手47.2億元，拖累全年虧損65.4億元。公司3月公布業績時，一併宣布「10供3」供股，集資約11.6億元。

報道指，為推動海通國際復甦，海通證券派出工作組對其展開業務評估，而海通證券此次任命內地高層共同負責香港子公司業務，與競爭對手中信証券 （06030） 去年委派內地高層接手中信里昂的動作類似。

海通國際至今未有公布聯席CEO的消息，發言人也未有回應有關傳聞。海通國際今日股價半日跌1.5%，報0.67元，市值約56億元。

海通國際CEO林涌 出任多項香港公職

海通國際現任行政總裁林涌於2009年海通入主海通國際前身大福證券時已加入集團，2011年上任行政總裁。他不單是香港中資證券業協會永遠名譽會長，也在香港出任多項公職，包括金融發展局董事會成員、香港貿易發展局成員、港交所內地市場小組創始成員等。

在海通國際工作前，他曾任海通證券投資銀行部總經理。

被指將加入海通國際的宋世浩，約於2000年加入海通證券，2017年3月起擔任公司證券金融部總經理。

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編輯：麥德銘