▲ 【中資券商人事】海通國際委任宋世浩為聯席CEO、今年從海通證券空降 去年公司錄巨虧

海通國際 （00665） 公布，委任原任海通證券 （06837） 證券金融部總經理宋世浩為聯席行政總裁和執行董事，其薪酬將會參考業界的薪酬標準及市場現況而釐定，宋世浩會與海通國際現任副主席、行政總裁兼執行董事林涌共同肩負職責和決策。

宋世浩加入海通國際消息上周已經已在市場流傳，彭博社引述消息指，海通國際去年錄得大額虧損後，母企海通證券有意「空降」管理層加入海通國際作公司聯席行政總裁。

海通國際去年虧損65億元 今年供股募資

海通國際去年因交易及投資收入損手47.2億元，拖累全年虧損65.4億元。公司3月公布業績時，一併宣布「10供3」供股，集資約11.6億元。

報道指，為推動海通國際復甦，海通證券派出工作組對其展開業務評估，而海通證券此次任命內地高層共同負責香港子公司業務，與競爭對手中信証券 （06030） 去年委派內地高層接手中信里昂的動作類似。

海通國際CEO林涌 出任多項香港公職

海通國際現任行政總裁林涌於2009年海通入主海通國際前身大福證券時已加入集團，2011年上任行政總裁。他不單是香港中資證券業協會永遠名譽會長，也在香港出任多項公職，包括金融發展局董事會成員、香港貿易發展局成員、港交所內地市場小組創始成員等。

在海通國際工作前，他曾任海通證券投資銀行部總經理。

最新加入的宋世浩現年54歲，約於2000年加入海通證券，2017年3月起擔任公司證券金融部總經理，並於今年4月擔任海通國際副董事長。他獲任命為海通國際執行董事將須在股東特別大會表決。

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編輯：麥德銘