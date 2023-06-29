【計畫擱置】Google傳腰斬AR眼鏡計畫　改聚焦軟件開發

近年各大科技廠商均瞄準虛擬實境市場，研發各項產品和技術，Meta、Apple也先後推出產品。不過，作為另一科技巨頭的Google，近日就傳出壞消息。外媒報道指，Google日前停止了已在內部進行多年的「Iris」AR眼鏡計畫。

【MR大戰】Meta搶先Apple發布Quest 3 VR頭戴裝置 售3,907元起

【WWDC 2023】Apple首款MR混合實境眼鏡「Vision Pro」 睇到眼神 定價27424元明年發售

據BusinessInsider報道，去年1月Google曾傳出將會在2024年，推出名為「Project Iris」的眼鏡擴增實境裝置，但近日就有消息人士透露，Google已擱置了相關計畫，相信Project Iris最終將無緣登場。

據悉，目前Google暫停AR硬件開發後，便集中火力於AR及XR軟件的研發。消息指，Google正開發一款可以授權予其他頭戴式裝置製造商的「micro XR」平台，即類似「頭戴式裝置版Android」，透過授權的方式來建立生態圈。

事實上，早前已有蛛絲馬跡可循，Project Iris在開發過程中，曾出現裁員和策略變換。而 Google VR/AR部門主管Clay Bavor，在四個月前也選擇離職，及後不少AR的工程師也離開 Google，因此Project Iris計畫只能腰斬。

【VR影院】台灣科企將建移動式飛行VR影院 《進擊的巨人》成全球首套授權作品

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：