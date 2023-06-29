【券商點睇】今年有機會派特別息 海豐目標價睇20元

大和發表報告指，海豐國際（01308）中等偏高的股息收益率增長潛力，預計今年有機會派特別股息。在修正運量預測後，將2023至2025年度的每股盈利下調6%，維持對海豐國際「買入」評級，但目標價由22元下調至20元。

【同場加映】溫股知新：大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

該行表示，由於運載能力重新分配，即使這令部分亞太區航綫運費近日恢復，但該市場運費年初至今仍然疲軟。公司管理層預計，受惠於低基數，第二季運貨量按季上升，並相信下半年運貨量較上半年好轉，主要是受傳統旺季支撐。但亞太區的旺季高峰，或會在7至8月回到跨太平洋航綫的旺季時段。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

資料顯示，海豐第一季收入按年減少41.1%至6.1億美元。來自集裝箱航運物流業務的收入按年減少約40.7%至6.09億美元，主要因集裝箱運量及平均運費下降。期內，公司來自集裝箱航運及延伸物流業務的集裝箱運量為約69.3萬標準箱，按年減少約5%。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛