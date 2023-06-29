【券商點睇】首季銷售復甦較預期慢 統一企業盈測目標價遭下調

富瑞研究報告稱，維持統一企業（00220）的「買入」評級，預計下半年銷售將恢復至高單位數的增長軌道，營銷費用率亦會恢復正常。考慮到第一季銷售復甦較預期慢，調低2023至2025年淨利潤預測21%、9%、6%，目標價由9.9元下調至8.62元。

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根據該行預估，統一企業上半年淨利潤為8.01億元（人民幣，下同），按年增長30%，另銷售額增長3.8%。單計第二季表現，預計單季淨利潤為3.13億元，按年增長10%，銷售額增長9.5%。其中飲料銷售增長20%，食品銷售下降6.7%。

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較早前，麥格理給予統一企業「跑贏大市」評級，目標價睇11.1港元。該行預計，公司上半年收入將按年增長4.9%，主要因飲料銷售勢頭抵銷了疲弱的食品業務，而展望下半年隨着PET塑料價格回調，毛利率擴張會更為強勁。

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責任編輯：林衛