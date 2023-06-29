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【生成式AI】Microsoft推免費線上課程　涵蓋生成式AI應用知識

科技 12:15 2023/06/29

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在人工智能（AI）當道的時代下，能夠與AI進行互動、協作，將成為每位員工的關鍵技能。為協助大眾能提升對AI的認識，微軟（Microsoft）宣布推出一個新AI培訓項目，免費提供線上課程和證書。

【AI職場】解Coding人才荒　專家籲加強培訓員工

【工程人才】工程師要求變　須懂數碼技能

微軟表示，這項目為「為工作崗位提供技能」計畫的一部分，微軟旗下的LinkedIn協助創建一系列的AI線上免費課程，主要圍繞AI的入門知識和「負責任的AI框架」。微軟表示，在修讀完線上課程，更可獲得證書。

惟目前課程只有英文版本，但微軟強調，未來幾個月內將會新增西班牙語、葡萄牙語、法語、德語、簡體中文和日語等語言。

另外，微軟也宣布推出AI開放資助計劃，該計劃是data.org、微軟AI有善實驗室和GitHub的合作項目，主要為有意探索、開發和實施使用生成式AI的非營利組織、社會企業和研究或學術機構提供資助，獲資助的機構或組織，將會得到財務支持、集體學習機會、數據培訓和指導、以及微軟的活動和雲計算資源。資助計劃目前已開始接受申請，截止日期是8月15日。

【AI應用】酒店引入AI機械人　降餐廳服務員負擔

責任編輯：曾曉汶

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