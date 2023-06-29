【網絡安全】黑客藉木馬化超級瑪利歐遊戲　於Windows散播惡意軟件

▲ 於Windows電腦免費下載的熱門游戲《超級瑪利歐3》，傳出遭受黑客木馬病毒入侵的消息。

《超級瑪利歐3：永遠的瑪利歐》(Super Mario 3：Mario Forever）是遊戲公司任天堂（Nintendo）研發的一款遊戲，並在2003年起於Windows平台上架，遊戲十分受歡迎，下載量達到數百萬。近日，該款遊戲被揭發遭黑客安裝木馬病毒，若用戶不小心下載附帶病毒的遊戲，有關的惡意軟件則會以自動解壓縮執行檔的形式，在玩家的電腦四處散播，使電腦淪為黑客的挖礦工具。

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根據《BleepingComputer》報道，網絡安全公司Cyble研究人員發現，黑客對《超級瑪利歐3》的程式進行了篡改，通過未知的渠道自動解壓存檔，散播病毒。該遊戲可能會透過在遊戲論壇、社交媒體群組上，或通過惡意廣告等途徑推送給用戶。

壓縮檔內包含了三個可執行的文件，除了其中一個用於安裝合法的 Mario 遊戲外，還有兩款分別名為Java.exe和Atom.exe的惡意程式，被暗中安裝到電腦上，以供黑客盜取受害人的電腦數據及以進行挖礦。

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《BleepingComputer》呼籲大眾在下載任何遊戲或任何軟件時，都要保持謹慎，確保從發行商網站或官方來源進行下載，並在啟動可執行文件之前，使用防病毒軟件對其進行掃描，而最近下載了《超級瑪利歐3》的玩家，則應該掃描電腦中是否安裝了惡意軟件，並刪除檢測到的任何惡意軟件。

責任編輯：王愷楹

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