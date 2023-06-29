【ChatGPT熱潮爆發】OpenAI設立首個海外辦事處　選址英國倫敦

▲ OpenAI宣布已在英國倫敦設立了分部，其行政總裁Sam Altman就表示，盼能藉此招攬世界級人才。

因推出人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT而爆紅的開發商OpenAI，面對不同的競爭者逐一出現，不敢怠慢腳步，力求以不同方式拓展業務版圖。而近日OpenAI就正式公布，已於英國倫敦設立新的辦事處，成為OpenAI在海外的第一個分部。

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OpenAI在官網宣布，已經在英國倫敦設立了分部，該企行政總裁Sam Altman就表示，盼能藉此招攬世界級人才。外媒TechCrunch報道則提到，OpenAI在宣布消息的同時，也更新了招聘頁面，新增了位於倫敦的4類職位，分別是：客戶經理、安全工程師、解決方案設計師及英國政策和合作夥伴負責人。

OpenAI人事副總裁Diane Yoon稱，倫敦是以豐富文化和卓越人才而聞名，OpenAI希望能在研究和工程領域建立團隊，強化公司創建和推廣安全AI。

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責任編輯：曾曉汶

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