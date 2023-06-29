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麥當娜嚴重細菌感染 昏迷紐約入ICU無反應

環球社會熱點 11:49 2023/06/29

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美國樂壇天后麥當娜（Madonna）經紀人Guy Oseary表示，麥當娜上周六（24日）在紐約被發現昏迷無反應，需立即送往醫院接受治療。Guy Oseary證實，麥當娜出現嚴重的細菌感染，演唱會需押後舉行。

倫敦音樂節歌迷掟亡母骨灰上台 P!nk當場嚇親（有片） 【下一頁】

Guy Oseary周三（28日）在社交平台Instagram上表示，現年64歲的麥當娜上周六在紐約被發現失去知覺，需立即送往醫院接受插喉治療。他證實麥當娜出現嚴重的細菌感染，需入住深切治療部數日。

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Guy Oseary強調，麥當娜將會完全康復，目前情況亦正好轉，但仍需接受醫療護理。Guy Oseary證實，原定於下月舉行慶祝麥當娜出道40周年的演唱會，需要押後舉行。但並未提供詳情，僅指一旦有更多消息就會公布，包括巡演新日期等細節。

Beyoncé巡演被指致瑞典通脹上升 按月增0.3% 【下一頁】

美媒《Page Six》報道，麥當娜的大女Lourdes Leon在她住院期間，一直陪伴左右。有麥當娜身邊的消息人士指，麥當娜每周排練6日，確保其巡演達至完美。

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責任編輯：李俊儀

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