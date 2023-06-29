港交所再迎優質投資標的  創新藥新星科伦博泰開啟招股

隨著上半年漸近尾聲，港股IPO市場又迎來一支優質稀缺標的。四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司（06990）取得港交所入場券，於今日（6月29日）開始招股，招股截至7月4日。本次IPO，公司擬全球發行22,446,100股发售股份，招股價介乎每股60.60至72.80港元，每手100股，入場費7353.42港元。預期股份將於7月11日正式登陸港交所，高盛、中信證券擔任聯席保薦人。



多元化產品管線構築差異化競爭優勢



作為一家創新生物醫藥公司，科倫博泰致力於腫瘤學、免疫學及其他治療領域的創新藥物的研發、製造及商業化，以解決中國乃至全球的醫療需求。公司的管線針對世界上普遍或難治療的癌症，如乳腺癌(BC)、非小細胞肺癌(NSCLC)、胃腸道(GI)癌（包括胃癌(GC)及結直腸癌(CRC)），以及患者人數眾多且醫療需求未得到滿足的非腫瘤疾病及病症。

截至最後實際可行日期，科倫博泰正推進差異化及具有臨床價值管線的33項資產。公司已建立14款臨床階段候選藥物的強大管線，其中5款處於關鍵試驗或NDA註冊階段。同時，公司亦搭建一個多樣化的臨床前資產組合，包括四款處於IND籌備階段，以進一步豐富其針對存在醫療需求的不斷擴大的管線。

公司的腫瘤管線以多樣化的治療方案為特點及以差異化機制為目標，旨在全面覆蓋治療國內乃至全球部分普遍或難治性癌症。有兩款ADC藥物成為科倫博泰的核心產品，即SKB264及A166。SKB264是一款新型3期階段TROP2 ADC，定位為晚期單藥療法及早期聯合療法的一部分，用於治療各種晚期實體瘤，包括乳腺癌（BC）、非小細胞肺癌（NSCLC）及其他主要癌症。A166是一款用於治療晚期HER2+實體瘤的差異化NDA註冊階段HER2 ADC，定位為晚期單藥療法。

非腫瘤管線覆蓋擁有大量患者群體和醫療需求的一系列疾病及病症，主要重點為免疫介導性疾病，包括類風濕性關節炎（RA）及斑禿（AA）。公司的非腫瘤管線主推A223，其有望成為中國首批用於治療存在巨大患者群體的多種自身免疫性疾病（包括RA及AA）的國產小分子JAK1/2抑制劑之一。除A223外，公司亦正在評估三項其他臨床階段資產（A277、SKB378及SKB336）及多款臨床前資產，適應症範圍涵蓋慢性腎病（CKD）相關的瘙癢症（CKD-aP）、中重度哮喘、血栓栓塞性疾病及擁有巨大患者群體及醫療需求的其他疾病及病症。



成熟生產和質量控制體系奠定商業化基石



一直以來，科倫博泰都十分重視生產和質量控制。成熟的生產及質控體系支持生產抗體、ADC及其主要藥物成分，為公司提高研發能力及推進臨床開發的能力奠定基礎，有助於保證臨床試驗的效率及成本效益，推動其順利轉為商業化生產。

在生產方面，公司位於成都的主要生產基地有中國為數不多的符合cGMP標準的設施，其端對端能力涵蓋ADC開發的整個生命週期，從細胞培養和純化、抗體生產、有效載荷與連接子合成、ADC偶聯到製劑、灌裝及封裝。具體而言，自有細胞培養及純化設施在兩個2,000 L一次性生物反應器的支持下使公司可以大幅減少成本，獲得與其特殊生產要求相匹配的優質供應。

在質量控制方面，公司擁有全面的質量管理體系，覆蓋研發、生產及商業化過程的各個關鍵階段。該體系按照中國、美國及歐洲嚴格的法規與指引建立和完善。此外，公司的質量專家團隊積極參與中國法規及指引的討論及頒佈，證明了其在相關領域的專業知識得到認可。

在商業化方面，控股股東科倫藥業數十年的經驗、行業關係及廣泛的網絡，让科倫博泰具備了擴展其商業化基礎設施及市場渠道的良好條件。不僅如此，在藥物開發計劃的每一步—從藥物發現到商業化，公司亦積極尋求外部合作、許可安排及其他戰略夥伴關係，以與其管線和技術平台產生協同效應。多年來，公司已經建立強大的跨境業務開發能力，在中國的成都、北京、上海及美國的新澤西州等多個司法管轄區開展本地化業務。

以成熟的生產和質量控制體系為根基，以豐富的產品管線為後盾，科倫博泰正在一步步勾勒獨特的價值成長曲線。相信在控股股東科倫藥業和沙默東、IDG資本、CMG-SDIC資本、禮來亞洲基金、高瓴、信達及Sherpa等知名机构股東的加持下，公司將會在創新藥領域大放異彩，也會為資本市場提供難得的投資機會。

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