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泰坦號殘骸碎片打撈上岸 內有疑似人體遺骸

環球社會熱點 11:06 2023/06/29

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觀光潛艇「泰坦號」（Titan）早前出發參觀鐵達尼號殘骸途中發生內爆，船上5名乘客全部罹難。美國海岸警衛隊周三（28日）將泰坦號的殘骸碎片打撈上岸，在內發現疑似人體遺骸。

德州天氣炎熱致用電量破紀錄 美或面臨大範圍停電 【下一頁】

美國海岸警衛隊發表聲明，證實從潛水器殘骸中發現疑似人體遺骸，軍事部門表示美國醫療專業人員將對這批遺骸作分析。

公司Pelagic Research Services負責遠程操作車輛，將泰坦號殘骸撈上水面，該公司指已順利完成海上工作。

據悉，打撈人員於現場尋獲的其中一塊白色面板碎片，甚至高於將其打撈上岸的兩名人員。而另一件零件的大小與前者相近，上面有繩索和電線並以白色防水布覆蓋著。

慈善機構研究：近1成半英國人去年因缺錢要捱餓 【下一頁】

美軍周末透露，已召集海軍陸戰隊調查委員會負責調查爆炸起因，必要時可能建議採取民事或刑事制裁。

海岸警衛隊周三發布的聲明指，調查委員會工作人員正收集證據及查問證人，預計在舉行公開聽證會前可獲取更詳盡證詞。

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責任編輯：鄭錦玲

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