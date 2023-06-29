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普京首公開露面南訪 美德指被削弱

環球政治 10:57 2023/06/29

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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在平定僱傭兵「瓦格納集團」（Wagner Group）叛變後，於周三（28日）罕有地公開訪問南部地區。美國總統拜登（Joe Biden）及德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）均表示，叛亂反映普京已被削弱。

白俄總統說服普京無出手 狂爆粗勸普里戈任 【下一頁】

普京探訪南部偏遠地區達吉斯坦（Dagestan），公開與民眾會面，與興奮的群眾合照與親密接觸。據指，普京前往當地慶祝穆斯林教節日，並探訪古堡及歷史悠久的寺廟。

自俄烏戰爭爆發以來，普京一直被指積極避免公開露面，恐防性命受威脅，因此今次南訪屬不尋常舉動。外界相信，普京公開現身希望修復大眾聲望。

拜登同日受訪時直言，瓦格納叛變事件後，普京絕對有被削弱，並指俄國正走向戰敗。拜登稱普京不止被世界遺棄，連在俄羅斯的內部鬥爭亦落敗，明顯已比以往更弱。

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【俄烏戰爭】澤連斯基讚烏軍全線報捷 「開心的一天」 【下一頁】

朔爾茨同樣認為普京被削弱，指俄國的強權統治出現裂痕，普京已不如往日掌有大量控制權。不過朔爾茨拒絕猜測普京掌權仍有多長，強調西方目標是援助烏克蘭自衛，而非帶來政權更迭。

另外，朔爾茨亦重申瓦格納的叛變屬於俄羅斯內部權力鬥爭事件，西方國家並無參加其中。他指事發後已緊急聯絡美﹑法﹑英及波蘭的元首，大家一致同意需要「保持沉默」，並強調德國情報單位事前並不知情。

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責任編輯：吳漢培

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