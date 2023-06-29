  • 33°C
香港時間 : 2023629日 (週四) 14:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【石Sir午市閒談】今日推介中國水務、ＴＣＬ電子、耐世特

股市 12:30 2023/06/29

分享：

分享：

恒生指數中午收報18870點，跌301點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中國水務 （00855） 、ＴＣＬ電子 （01070） 、耐世特 （01316） ，詳情待石Sir為你分析。

立即收看：https://video.hket.com/video/3558476

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介中國水務、ＴＣＬ電子、耐世特

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

 

責任編輯︰葉淼

 

《香港經濟日報集團》免責聲明 

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : 石Sir午市閒談

最新專欄文章 更多

【石Sir午市閒談】今日推介太古Ａ、兗礦能源、中集安瑞科
2023/06/28
【石Sir午市閒談】今日推介太古Ａ、兗礦能源、中集安瑞科
【石Sir午市閒談】今日推介嘉耀控股、歌禮製藥、華眾車載
2023/06/27
【石Sir午市閒談】今日推介嘉耀控股、歌禮製藥、華眾車載
【石Sir午市閒談】今日推介國泰航空、山東墨龍、ＦＩ南方恒指
2023/06/23
【石Sir午市閒談】今日推介國泰航空、山東墨龍、ＦＩ南方恒指
【石Sir午市閒談】今日推介大快活、天津創業環保、香港航天科技
2023/06/21
【石Sir午市閒談】今日推介大快活、天津創業環保、香港航天科技
【石Sir午市閒談】今日推介銀河娛樂 、中船防務、同仁堂科技
2023/06/20
【石Sir午市閒談】今日推介銀河娛樂 、中船防務、同仁堂科技
投資推介 個股分析 宏觀分析 市場動向 大行報告 技術分析 派息 止蝕 目標價 每股盈利
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨升29點　納指期貨升0.1%（不斷更新）

下一篇文章

【虛擬銀行】螞蟻集團據報為申請泰國虛擬銀行牌照 尋求合作夥伴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【美國經濟數據】美國30年定息按揭利率升至6.75厘　按揭申請增3%
【美國經濟數據】美國30年定息按揭利率升至6.75厘　按揭申請增3%
【新股IPO】慧居科技首日招股　孖展暫錄1810萬元　未足額認購　
【新股IPO】慧居科技首日招股　孖展暫錄1810萬元　未足額認購　
【新股IPO】生科AI開發商英矽智能遞表　一文看清IPO消息（不斷更新）
【新股IPO】生科AI開發商英矽智能遞表　一文看清IPO消息（不斷更新）
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【LVMH】LVMH主席Bernard Arnault現身北京名店　25歲小兒子陪同訪華
【LVMH】LVMH主席Bernard Arnault現身北京名店　25歲小兒子陪同訪華
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款