【AI機械人】勞動力成本過高　僅54%美餐廳能高薪留人才

AI機械人在餐飲業的應用範圍,其實不限於餐廳內的送餐場景,還包括外送服務。例如在美國,機械人公司Serve Robotics早前宣布與外賣平台Uber Eats擴大AI機械人外送服務,計畫有多達2,000部AI機械人,將於2026年在美國多個大城市投入服務。

愈來愈多餐廳採用AI機械人取代人手,與勞動力成本大幅上漲有一定關係。根據餐廳管理系統開發商TouchBistro發布的《2022 Labor Report: How to Survive the Restaurant Staffing Shortage》,普遍美國餐廳都無法將通脹成本轉嫁給消費者。

以2021年為例,受訪餐廳雖然將食品價格調高了4.5%,但勞動力成本卻上漲 8.9%,意味工資升幅過高拖低了餐廳的利潤率。

減營業時間 應付人手不足

由於疫情持續影響收入,去年只有54%餐廳表示,能提供更高的工資來留住人才,但這比例相比2019年的61%,已下跌了7%,反映更多餐廳無法透過加薪去獲取足夠的員工;另有33%餐廳老闆表示,已減少營業時間去應對人手不足問題,但這將進一步降低營業額。

該報告更提到,多達26%餐廳表示現時有3至4個職位空缺,以及分別有30%及27%空缺,是屬於服務員和洗碗工的崗位,而以上因素都推動更多餐廳選擇採用AI機械人,來應對勞動力不足問題。

