  • 27°C
香港時間 : 2023702日 (週日) 12:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【AI機械人】勞動力成本過高　僅54%美餐廳能高薪留人才

12:00 2023/07/02

分享：

分享：

機械人公司Serve Robotics宣布與外賣平台Uber Eats擴大AI機械人外送服務。（Serve Robotics）

AI機械人在餐飲業的應用範圍，其實不限於餐廳內的送餐場景，還包括外送服務。例如在美國，機械人公司Serve Robotics早前宣布與外賣平台Uber Eats擴大AI機械人外送服務，計畫有多達2,000部AI機械人，將於2026年在美國多個大城市投入服務。

【AI應用】酒店引入AI機械人　降餐廳服務員負擔

愈來愈多餐廳採用AI機械人取代人手，與勞動力成本大幅上漲有一定關係。根據餐廳管理系統開發商TouchBistro發布的《2022 Labor Report: How to Survive the Restaurant Staffing Shortage》，普遍美國餐廳都無法將通脹成本轉嫁給消費者。

以2021年為例，受訪餐廳雖然將食品價格調高了4.5%，但勞動力成本卻上漲 8.9%，意味工資升幅過高拖低了餐廳的利潤率。

減營業時間   應付人手不足

由於疫情持續影響收入，去年只有54%餐廳表示，能提供更高的工資來留住人才，但這比例相比2019年的61%，已下跌了7%，反映更多餐廳無法透過加薪去獲取足夠的員工；另有33%餐廳老闆表示，已減少營業時間去應對人手不足問題，但這將進一步降低營業額。

【AI時代】數碼港半數企業　研生成式AI產品

該報告更提到，多達26%餐廳表示現時有3至4個職位空缺，以及分別有30%及27%空缺，是屬於服務員和洗碗工的崗位，而以上因素都推動更多餐廳選擇採用AI機械人，來應對勞動力不足問題。

記者：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫後營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】無電製冷技術應用廣泛 降耗電量 + 提升設備效能

相關文章

【AI職場】解Coding人才荒　專家籲加強培訓員工
2023/06/17
【AI職場】解Coding人才荒　專家籲加強培訓員工
【AI時代】調查：62%受訪企業　擬藉AI代人手
2023/06/18
【AI時代】調查：62%受訪企業　擬藉AI代人手
【市場攻防戰】聘已移民舊客　助開拓全球業務
2023/06/24
【市場攻防戰】聘已移民舊客　助開拓全球業務
【WFH時代】Mezzofy重視管理創新　全體員工「在家工作」
2023/06/24
【WFH時代】Mezzofy重視管理創新　全體員工「在家工作」

你可能感興趣

【AI職場】解Coding人才荒　專家籲加強培訓員工
10:00 2023/06/17
【AI職場】解Coding人才荒　專家籲加強培訓員工
【AI時代】調查：62%受訪企業　擬藉AI代人手
10:00 2023/06/18
【AI時代】調查：62%受訪企業　擬藉AI代人手
【市場攻防戰】聘已移民舊客　助開拓全球業務
14:00 2023/06/24
【市場攻防戰】聘已移民舊客　助開拓全球業務
人工智能 科技產品 網上購物 市場拓展 數碼轉型 外賣 Uber Eats 疫情 營業額 餐飲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【AI時代】數碼港半數企業　研生成式AI產品
【AI時代】數碼港半數企業　研生成式AI產品
【港元定存】東亞加3個月港元定存息至4.4厘 專家籲提防特惠息快下架
【港元定存】東亞加3個月港元定存息至4.4厘 專家籲提防特惠息快下架
【港元定存】港元中長期定存息最高4.4厘 8大小銀行搶推4厘息
【港元定存】港元中長期定存息最高4.4厘 8大小銀行搶推4厘息
【太空版ChatGPT】NASA研太空站專屬ChatGPT AI系統　太空人毋需再翻閱技術手冊
【太空版ChatGPT】NASA研太空站專屬ChatGPT AI系統　太空人毋需再翻閱技術手冊
【港元定存】港元半年定存最高4.5厘 至醒鎖息4.5萬元至年底
【港元定存】港元半年定存最高4.5厘 至醒鎖息4.5萬元至年底
【港元定存】港元半年定存最高4.4厘 息口快見頂先鎖息22萬
【港元定存】港元半年定存最高4.4厘 息口快見頂先鎖息22萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款