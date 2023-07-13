【AI時代】生成式AI受捧　不少數碼港初創參與研發

▲ 數碼港致力鼓勵初創企業發展生成式AI等新技術，以提升服務及產品，在衣食住行教育娛樂等不同日常生活場景，為市民和企業解決不同生活痛點，也讓大眾更多機會接觸AI，實現技術普及化。（梁偉榮 攝）

生成式AI在本港快速發展，現時數碼港1,900間社群企業中，不少初創已應用或正在探索將該技術融入其方案中；當中有4間初創就結合語音或文字AI生成技術，開發了相應的產品，分別在英語教育、物業管理及客戶服務的場景應用。

英語會話是學生考試的重要科目，但僅靠學校上課時間練習，成效相當有限。智能英語會話軟件公司Lango利用生成式AI建立一系列即時回應的教學功能，包括創建虛擬交流生角色，讓學生透過App就能隨時隨地，與AI進行即時互動英語交流。

學生藉App 與AI即時英語互動

香港中學文憑考試（DSE）的英語口試也涉及小組討論（Group Discussion）環節，但練習是需要數名同學及教師在場，若要經常練習亦不易安排，所以該App也提供Virtual DSE Group Discussion，即使學生自己一人，也能模擬與AI同學和教師就不同主題進行練習。

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Lango聯合創辦人潘浩翔表示，對於學生的英語水平高低，不同教師或會有不同準則，而該AI則能提供較客觀的標準去評定學生水平，且可通過數據分析監測學生進度，從而提供更針對性，以及有效率的練習。

用WhatsApp向AI查詢 預訂服務

在物業管理方面，以往大眾對物管工作的印象，可能都是派發通告和查收管理費等；但隨着社會進步，住戶對物管的質素要求已提高不少，甚至希望物管公司能協助解決更多家居問題。

為滿足這市場需要，智能物管方案解決商Butler利用生成式AI提供「智能管家服務」，住戶只需利用WhatsApp向AI查詢，就能快速獲得相關反饋，例如接收管理費收據、獲取大廈通知、進行投訴、預訂家居清潔和洗衣等家居服務。

物管公司也可利用「Butler樓宇優化系統」，通過生成式AI協助管理發票、通告、投訴處理和設施預訂等服務，並實時記載所有日常工作流程，為管理層強化監管成效，也能提升員工工作效率。

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Butler Asia聯合創辦人陳德鴻指出，該系統能將類似五星級酒店住宿的禮賓服務帶入住宅體驗，不但有助增加住戶的幸福感，也有利於住宅大廈長綫升值，這對住戶、物管公司和發展商絕對是三贏局面。

虛擬客服大使 解答語音查詢

本地勞動力短缺，問題困擾眾多行業，尤其前綫客服人員不足已是常態。為解決該痛點，智能客服初創Asiabots藉生成式AI，開發了「虛擬客戶服務大使」系統。

該系統能安裝至不同大小的智能屏幕、電子水牌和各式機械裝置，用戶只需通過語音向它查詢，AI就能解答相關客服問題；現時數碼港的商場及園區，都有使用它提供自助客服，減省前綫員工工作量。

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另一智能客服初創Set Sail Software則為企業建構「智能數碼員工」平台，通過對話式AI提供客戶查詢及銷售服務。Set Sail Software聯合創辦人林正輝稱，很多企業經過周六日和假期休息後，累積大量客戶查詢，而該AI智能客服可24×7同時處理大部分查詢，大幅降低客戶等候回覆的時間，提升整體客服質量。

作者：陳卓賢

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