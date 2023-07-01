  • 30°C
香港時間 : 2023701日 (週六) 10:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【AI時代】數碼港半數企業　研生成式AI產品

10:00 2023/07/01

分享：

分享：

數碼港致力鼓勵初創企業發展生成式AI等新技術，以提升服務及產品，在衣食住行教育娛樂等不同日常生活場景，為市民和企業解決不同生活痛點，也讓大眾更多機會接觸AI，實現技術普及化。（梁偉榮 攝）

生成式AI在本港快速發展，現時數碼港1,900間社群企業中，約半數初創已應用或正在探索將該技術融入其方案中；當中有4間初創就結合語音或文字AI生成技術，開發了相應的產品，分別在英語教育、物業管理及客戶服務的場景應用。

英語會話是學生考試的重要科目，但僅靠學校上課時間練習，成效相當有限。智能英語會話軟件公司Lango利用生成式AI建立一系列即時回應的教學功能，包括創建虛擬交流生角色，讓學生透過App就能隨時隨地，與AI進行即時互動英語交流。

學生藉App 與AI即時英語互動

香港中學文憑考試（DSE）的英語口試也涉及小組討論（Group Discussion）環節，但練習是需要數名同學及教師在場，若要經常練習亦不易安排，所以該App也提供Virtual DSE Group Discussion，即使學生自己一人，也能模擬與AI同學和教師就不同主題進行練習。

【AI時代】調查：62%受訪企業　擬藉AI代人手

Lango聯合創辦人潘浩翔表示，對於學生的英語水平高低，不同教師或會有不同準則，而該AI則能提供較客觀的標準去評定學生水平，且可通過數據分析監測學生進度，從而提供更針對性，以及有效率的練習。

用WhatsApp向AI查詢 預訂服務

在物業管理方面，以往大眾對物管工作的印象，可能都是派發通告和查收管理費等；但隨着社會進步，住戶對物管的質素要求已提高不少，甚至希望物管公司能協助解決更多家居問題。

為滿足這市場需要，智能物管方案解決商Butler利用生成式AI提供「智能管家服務」，住戶只需利用WhatsApp向AI查詢，就能快速獲得相關反饋，例如接收管理費收據、獲取大廈通知、進行投訴、預訂家居清潔和洗衣等家居服務。

物管公司也可利用「Butler樓宇優化系統」，通過生成式AI協助管理發票、通告、投訴處理和設施預訂等服務，並實時記載所有日常工作流程，為管理層強化監管成效，也能提升員工工作效率。

【AI職場】解Coding人才荒　專家籲加強培訓員工

Butler Asia聯合創辦人陳德鴻指出，該系統能將類似五星級酒店住宿的禮賓服務帶入住宅體驗，不但有助增加住戶的幸福感，也有利於住宅大廈長綫升值，這對住戶、物管公司和發展商絕對是三贏局面。

虛擬客服大使 解答語音查詢

本地勞動力短缺，問題困擾眾多行業，尤其前綫客服人員不足已是常態。為解決該痛點，智能客服初創Asiabots藉生成式AI，開發了「虛擬客戶服務大使」系統。

該系統能安裝至不同大小的智能屏幕、電子水牌和各式機械裝置，用戶只需通過語音向它查詢，AI就能解答相關客服問題；現時數碼港的商場及園區，都有使用它提供自助客服，減省前綫員工工作量。

【搶人才】港人才荒創17年高位　AI熱潮科技人搶手

另一智能客服初創Set Sail Software則為企業建構「智能數碼員工」平台，通過對話式AI提供客戶查詢及銷售服務。Set Sail Software聯合創辦人林正輝稱，很多企業經過周六日和假期休息後，累積大量客戶查詢，而該AI智能客服可24×7同時處理大部分查詢，大幅降低客戶等候回覆的時間，提升整體客服質量。

作者：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫後營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】無電製冷技術應用廣泛 降耗電量 + 提升設備效能

相關文章

【AI職場】鼓勵員工用ChatGPT　製作網站內容
2023/05/13
【AI職場】鼓勵員工用ChatGPT　製作網站內容
【AI藝術】生成式AI　激發音樂人創作靈感
2023/05/20
【AI藝術】生成式AI　激發音樂人創作靈感
【市場攻防戰】聘已移民舊客　助開拓全球業務
2023/06/24
【市場攻防戰】聘已移民舊客　助開拓全球業務
【WFH時代】Mezzofy重視管理創新　全體員工「在家工作」
2023/06/24
【WFH時代】Mezzofy重視管理創新　全體員工「在家工作」

你可能感興趣

【AI職場】鼓勵員工用ChatGPT　製作網站內容
14:00 2023/05/13
【AI職場】鼓勵員工用ChatGPT　製作網站內容
【AI藝術】生成式AI　激發音樂人創作靈感
12:00 2023/05/20
【AI藝術】生成式AI　激發音樂人創作靈感
【市場攻防戰】聘已移民舊客　助開拓全球業務
14:00 2023/06/24
【市場攻防戰】聘已移民舊客　助開拓全球業務
人工智能 創業 手機Apps 科技產品 物業管理 DSE 商場 管理費 中學 酒店

上一篇文章

【奧運電競周】阿里雲：引入雲計算AI促創新　參與推動可持續發展　展示電競技術能力

下一篇文章

【港元定存】港元半年定存最高4.5厘 至醒鎖息4.5萬元至年底
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【澳元定存】澳元定存最高息13.9厘 花旗料澳洲下周二加息0.25厘
【澳元定存】澳元定存最高息13.9厘 花旗料澳洲下周二加息0.25厘
【港元定存】港元定存最高息20厘周五到期 入場速賺1918元利息
【港元定存】港元定存最高息20厘周五到期 入場速賺1918元利息
【港元定存】港元半年定存最高4.5厘 至醒鎖息4.5萬元至年底
【港元定存】港元半年定存最高4.5厘 至醒鎖息4.5萬元至年底
【港元定存】港元中長期定存息最高4.4厘 8大小銀行搶推4厘息
【港元定存】港元中長期定存息最高4.4厘 8大小銀行搶推4厘息
【港元定存】東亞加3個月港元定存息至4.4厘 專家籲提防特惠息快下架
【港元定存】東亞加3個月港元定存息至4.4厘 專家籲提防特惠息快下架
【港元定存】港元半年定存最高4.4厘 息口快見頂先鎖息22萬
【港元定存】港元半年定存最高4.4厘 息口快見頂先鎖息22萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款