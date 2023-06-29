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【銀行危機】聯儲局：23間大型銀行全部通過壓力測試　可應對美國經濟出現嚴重衰退

股市 09:27 2023/06/29

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【銀行危機】聯儲局:23間大型銀行全部通過壓力測試　可應對美國經濟出現嚴重衰退

美國地區性銀行於數月前爆發小型危機，美國聯儲局公布，參與聯儲局壓力測試的23間銀行全部通過測試，反映大型金融機構財政良好，可應對全球嚴重衰退的衝擊。

聯儲局表示，今年壓力測試的條件是假設美國經濟面對嚴重衰退，失業率升至10%，樓價急挫40%，華爾街股市跌45%等情況。測試結果顯示，即使出現上述情況， 23間銀行仍有足夠資本在手去承受合共5410億美元的虧損，而且繼續進行放貸，同時其資本緩衝額仍遠高於4.5%的最低要求。

中型地區銀行也有參與測試

參與測試的除了花旗（美：C）、摩根大通（美：JPM）、美銀（美：BAC）、富國（美：WFC）、高盛（美：GS）、摩根士丹利（美：MS）等大銀行，也包括中型地區銀行PNC（美：PNC）、Truist（美：TFC）及M&T（美：MTB）等。

負責銀行監管事務的聯儲局副主席巴爾（Michael Barr）表示，測試結果反映，美國銀行體系仍然穩健及強勁，而壓力測試是唯一可量度銀行實力的方法，當局會繼續對風險出現保持謙遜態度，並確保銀行面對上述經濟困境、市場動盪及其他壓力時，保持強韌。

ET財智Talk
【ET財智Talk】美股強勢下半年能否持續？ 利達黃耀宗推介2隻AI值博股

相關文章：【銀行危機】美地區銀行PacWest售35億美元貸款組合　改善流動性

相關文章：【銀行危機】美國較大型銀行資本金要求據報可能提高約20%

編輯：陳韻妍

美股 經濟 經濟衰退 美國聯儲局 美國 金融 銀行 金融機構 失業率
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