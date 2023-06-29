【港股市況】小鵬逆市再升　阿里巴巴、美團跌逾2%、港股期結日跌200點失萬九關（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股期結，大市輕微高開。太古A （00019） 升近8%，ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌1%、騰訊 （00700） 升0.8%，美團 （03690） 跌0.2%，恒指輕微高開8點，開報19180點，科指跌0.2%，報3995點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【11：05】大市跌幅擴至近300點，報18884點，跌287點，科指跌1.9%，報3927點。

【11：05】【京東9618】京東跌逾3%、傳劉強東減持 內媒︰員工持股平台減持

【10：37】TCL電子 （01070） 逆市升10%，高見4.2元。

【10：36】藥明生物 （02269） 跌半成，低見35.9元。

【10：15】滙豐 （00005） 跌0.7%，友邦 （01299） 逆市升0.9%，中移動 （00941） 跌0.6%，港交所 （00388） 跌1%。

【10：04】大市跌幅擴至200點，報18968點，跌203點，科指跌1.4%，報3946點。

【09：59】恒指一度跌穿19000點，低見18994點，最新報19001點，跌170點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌0.4%，美團 （03690） 跌逾1%，京東 （09618） 跌近3%，小米 （01810） 逆市靠穩升0.2%。

【09：58】粉筆 （02469） 逆市升逾17%，高見4.07元。

【09：53】越秀房地產投資信託基金 （00405） 跌逾11%。越秀地產 （00123） 公布，有關以越秀房託基金單位的實物分派方式派付特別股息，實物分派涉實際基金單位數目為約2.49億個，分派完成後持股由約42%減至約36.8%。

【09：50】藥明生物 （02269） 跌逾3%，低見36.5元。

【09：49】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.6%。

【09：44】港股開市初段跌逾百點，恒指最新報19048點，跌123點，科指跌1%，報3962點。

【09：41】力勁科技 （00558） 年度純利約5.3億元，按年跌14.9%，派末期息4.5仙，力勁股價績後跌一成，低見7.5元。

【09：38】波司登 （03998） 績後挫9%，早段低見3.2元。

【業績︱內需股】波司登去年度多賺3.7% 末期息維持13.5仙 現價股息率約5厘

【09：34】藥師幫 （09885） 上市翌日，股價跌近3%，低見20.15元創上市後新低。

【09：32】小鵬汽車 （09868） G6新車今日上市，股價再升4%，蔚來 （09866） 升近2%，理想汽車 （02015） 跌0.4%。

【09：29】華虹半導體 （01347） 升逾3%。華虹半導體公布，國家集成電路產業基金II（大基金二期）將作為戰略投資者參與華虹半導體人民幣股份發行（科創板IPO），認購總金額不超過30億元人民幣。

【09：28】遠東發展 （00035） 績後跌半成，開報1.86元。

【09：27】港交所 （00388） 高開0.5%。

【港交所388】港交所計劃10月推首次公開招股結算平台FINI IPO結算周期將縮至T+2

【09：24】【新股IPO】來凱醫藥2105首掛開報12.44元升0.2% 一手帳面微賺15元

【09：21】太古A （00019） 升近8%，ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌1%、騰訊 （00700） 升0.8%，美團 （03690） 跌0.2%，恒指輕微高開8點，開報19180點，科指跌0.2%，報3995點。

【太古可樂】太古逾300億出售美國可口可樂業務 太古A擬派特別息每股8.12元

【09：13】期指開報19125點，跌12點。

【08：37】恒指黑期跌14點，報19162點，道指期貨升69點，報34170點。

【08：15】【新冠疫苗】艾美疫苗：二價mRNA疫苗已獲國家藥品監督管理局臨床試驗批准

【08：06】【業績｜地產股】遠東發展去年少賺近87% 末期息減37.5%至10仙

【07：45】【新股IPO】中國實驗室服務商艾迪康9860輕微超購 一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】太古出售美國可口可樂業務、太古A擬派特息每股8.12元︱鮑威爾：不排除連續兩次加息

【07：45】港股ADR收報19082點，跌90點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報60.94元，較港收市價高0.09元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報334.87元，較港收市價低1.33元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.83元，較港收市價低1.52元或1.8%。

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【07：30】歐洲央行舉行年會，美聯儲主席鮑威爾、英國央行、歐洲央行和日本央行負責人出席討論會議，預期將透視對通脹睇法，鮑威爾不排除連續加息的可能，科技戰有升溫迹象，拖累美股下跌，道指曾最多跌170點。收跌74點，報33852點；標指跌1點，報4376點；納指升36點或0.27%，報13591點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌34點 好友冀結算日守19000關（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】華能國際電力、華電國際電力、中國電力

責任編輯︰梁浩碩