【恒指夜期+ADR】夜期跌53點　滙豐ADR升　阿里退守81關（不斷更新）

人民幣續跌，夜期偏軟，離岸人民幣跌0.3%，跌穿7.26關，中概股指數跌2.3%，報6444點，夜期跌53點，報18768點，阿里美股再低港1%，跌至81港元關口。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 124.19 -0.4% 騰訊ADR 330.37 -1.0% 滙豐ADR 61.39 +0.9% 阿里巴巴美股 81.48 -0.9%

北水轉走資35億 買中移動工行大手沽盈富基金

港股期指結算日再次失守萬九關，北水亦隨之沽貨，全日錄35億元淨流出。中移動 （00941） 及工行 （01398） 均錄得2.4億元淨流入，中興通訊 （00763） 則吸資1.3億元；淨流出主要集中在指數ETF，以盈富基金 （02800） 走資情況最誇張，全日錄33.3億元淨流出，恒生國指ETF （02828） 及南方恒生科技ETF （02828） 分別走資5.6及4.6億元。

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藥明生物跌近半成 阿里巴巴跌逾2% 港股期結跌237點失萬九關

港股期結日跌逾200點穿萬九關。恒指輕微高開8點，其後走勢向下，尾市曾跌334點，低見18837點，恒指最終收跌237點，收報821.8億元，科指跌1.7%，報3933點。ATM跌0.8%至逾2%，京東 （09618） 跌逾3%，藥明生物 （02269） 挫近半成，太古A （00019） 逆市升4%，體育用品股挫，李寧 （02331） 跌逾6%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 友邦 79.70 +0.4 +5 430 信義光能 9.07 +1.1 +1 21 小米 10.86 +0.2 +1 93 京東 132.90 -3.7 -14 35 美團 124.70 -1.9 -21 -98 阿里巴巴 82.20 -2.6 -40 20

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【22：52】夜期跌53點，報18768點，

【18：50】北水轉走資35億，買中移動工行大手沽盈富基金，港股夜期微升1點

【17：40】【長和系】甘慶林：長江集團及李嘉誠基金會近5年總捐款逾30億元 全面改善民生要從根源著手

【17：19】【港交所388】港交所與北交所建合作機制 支持企業「北+H」上市

【17：05】【金管局數據】香港銀行業首季稅前經營溢利增1.4倍 惟資產質素轉差

【16：18】【太古可樂】股神有無可樂飲要靠太古？ 太古半世紀建逾500億收益裝瓶王國、否認政治原因出售

【16：10】ATM跌0.8%至逾2%，京東 （09618） 跌逾3%，藥明生物 （02269） 挫近半成，太古A （00019） 逆市升4%，體育用品股挫，李寧 （02331） 跌逾6%，恒指跌237點，收報821.8億元，科指跌1.7%，報3933點。

【16：00】恒指U盤前跌249點，報18922點。

【15：48】【新股IPO】內地茶飲古茗傳來港上市集資23億元 古茗：不予置評

【15：34】大市跌幅再擴至逾300點，報18848點，跌324點，科指跌2.4%，報3904點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，低見81.7元。美團 （03690） 跌近3%，騰訊 （00700） 跌逾1%。

【15：27】【限玩令】騰訊：未成年人暑假只能打機26小時 AI判斷疑似未成年賬號

【15：25】【新股IPO】內地第六大供水營運商銀龍供水遞表 一文看清IPO消息（不斷更新）

【15：18】來凱醫藥 （02105） 首掛造好，尾市逆市升16%，高見14.5元。

【15：13】雲頂新耀 （01952） 升2成，高見23.65元。

【15：11】李寧 （02331） 尾市跌逾6%，安踏 （02020） 跌半成，特步 （01368） 跌逾2%。

【15：08】港股尾市跌約261點，報18910點，科指跌1.9%，報3925點。

【14：55】百度 （09888） 午後跌逾4%，低見134.3元。

【14：48】【太古可樂】太古升幅收窄至4%、一文看清大行評價交易優劣 中信里昂大舉調高評級

【14：43】【業績｜內需股】波司登對今年銷售有信心 內地市場消費升級及降級並行

【14：26】【新股IPO】科倫博泰6990首日招股 孖展暫錄1131萬元 慧居科技2481暫錄1724萬元 均未足額認購

【14：19】雲頂新耀 （01952） 升幅擴大至逾15%，高見22.9元。

【13：50】【下半年展望】景順趙耀庭：中國或零碎式推刺激措施、料力谷基建 中國股市下半年有望跑贏大市

【13：40】網易 （09999） 午後轉升逾1%，高見154.7元。

【13：33】粵豐環保 （01381） 午後拉升，曾高見4.54元，最新升逾18%，報4.24元。

【13：30】中興通訊 （00763） 升幅擴至近9%，破頂高見31.8元，成交2.4億元。

【13：24】【港元拆息】隔夜HIBOR抽高半厘至5.5厘、超上周高位 1個月拆息連跌6交易日

【13：14】雲頂新耀 （01952） 逆市升10%，高見22.3元。

【13：09】中興通訊 （00763） 逆市升逾6%，高見31.2元。

【13：08】【中資券商人事】海通證券據報擬派宋世浩 空降海通國際任聯席CEO 去年公司錄巨虧

【13：00】港股午後初段跌約265點，報18906點，科指跌1.7%，報3934點。

【12：00】恒生指數半日跌301點，報18870點，跌穿19000點，成交406.8億元。科指跌1.9%，報3926點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾2%，京東 （09618） 跌逾3%，太古A （00019） 升半成，小鵬汽車 （09868） 逆市升逾1%蔚來 （09866） 升0.3%，體育用品股挫，波司登 （03998） 跌逾12%破底，李寧 （02331） 跌半成。

【11：44】恒指中午收市前跌約277點，報18894點，科指跌1.7%，報3934點。

【11：36】信義光能 （00968） 逆市升2%，暫為表現最好藍籌，藥明生物 （02269） 跌5%，藍籌中表現最差。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證跌0.2%，深證跌0.2%，創業板指升0.1%。

【11：05】大市跌幅擴至近300點，報18884點，跌287點，科指跌1.9%，報3927點。

【11：05】【京東9618】京東跌逾3%、傳劉強東減持 內媒︰員工持股平台減持

【10：37】TCL電子 （01070） 逆市升10%，高見4.2元。

【10：36】藥明生物 （02269） 跌半成，低見35.9元。

【10：15】滙豐 （00005） 跌0.7%，友邦 （01299） 逆市升0.9%，中移動 （00941） 跌0.6%，港交所 （00388） 跌1%。

【10：04】大市跌幅擴至200點，報18968點，跌203點，科指跌1.4%，報3946點。

【09：59】恒指一度跌穿19000點，低見18994點，最新報19001點，跌170點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌0.4%，美團 （03690） 跌逾1%，京東 （09618） 跌近3%，小米 （01810） 逆市靠穩升0.2%。

【09：58】粉筆 （02469） 逆市升逾17%，高見4.07元。

【09：53】越秀房地產投資信託基金 （00405） 跌逾11%。越秀地產 （00123） 公布，有關以越秀房託基金單位的實物分派方式派付特別股息，實物分派涉實際基金單位數目為約2.49億個，分派完成後持股由約42%減至約36.8%。

【09：50】藥明生物 （02269） 跌逾3%，低見36.5元。

【09：49】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.6%。

【09：44】港股開市初段跌逾百點，恒指最新報19048點，跌123點，科指跌1%，報3962點。

【09：41】力勁科技 （00558） 年度純利約5.3億元，按年跌14.9%，派末期息4.5仙，力勁股價績後跌一成，低見7.5元。

【09：38】波司登 （03998） 績後挫9%，早段低見3.2元。

【業績︱內需股】波司登去年度多賺3.7% 末期息維持13.5仙 現價股息率約5厘

【09：34】藥師幫 （09885） 上市翌日，股價跌近3%，低見20.15元創上市後新低。

【09：32】小鵬汽車 （09868） G6新車今日上市，股價再升4%，蔚來 （09866） 升近2%，理想汽車 （02015） 跌0.4%。

【09：29】華虹半導體 （01347） 升逾3%。華虹半導體公布，國家集成電路產業基金II（大基金二期）將作為戰略投資者參與華虹半導體人民幣股份發行（科創板IPO），認購總金額不超過30億元人民幣。

【09：28】遠東發展 （00035） 績後跌半成，開報1.86元。

【09：27】港交所 （00388） 高開0.5%。

【港交所388】港交所計劃10月推首次公開招股結算平台FINI IPO結算周期將縮至T+2

【09：24】【新股IPO】來凱醫藥2105首掛開報12.44元升0.2% 一手帳面微賺15元

【09：21】太古A （00019） 升近8%，ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌1%、騰訊 （00700） 升0.8%，美團 （03690） 跌0.2%，恒指輕微高開8點，開報19180點，科指跌0.2%，報3995點。

【太古可樂】太古逾300億出售美國可口可樂業務 太古A擬派特別息每股8.12元

【09：13】期指開報19125點，跌12點。

【08：37】恒指黑期跌14點，報19162點，道指期貨升69點，報34170點。

【08：15】【新冠疫苗】艾美疫苗：二價mRNA疫苗已獲國家藥品監督管理局臨床試驗批准

【08：06】【業績｜地產股】遠東發展去年少賺近87% 末期息減37.5%至10仙

【07：45】【新股IPO】中國實驗室服務商艾迪康9860輕微超購 一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】太古出售美國可口可樂業務、太古A擬派特息每股8.12元︱鮑威爾：不排除連續兩次加息

【07：45】港股ADR收報19082點，跌90點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報60.94元，較港收市價高0.09元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報334.87元，較港收市價低1.33元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.83元，較港收市價低1.52元或1.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】歐洲央行舉行年會，美聯儲主席鮑威爾、英國央行、歐洲央行和日本央行負責人出席討論會議，預期將透視對通脹睇法，鮑威爾不排除連續加息的可能，科技戰有升溫迹象，拖累美股下跌，道指曾最多跌170點。收跌74點，報33852點；標指跌1點，報4376點；納指升36點或0.27%，報13591點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌34點 好友冀結算日守19000關（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】華能國際電力、華電國際電力、中國電力

責任編輯︰梁浩碩