▲ 【業績｜地產股】遠東發展去年少賺近87% 末期息減37.5%至10仙

遠東發展 （00035） 公布截至3月底止全年業績，股東應佔溢利1.7億元，按年倒退86.8%，每股盈利6.4仙，派末期息10仙，減少37.5%。

期內，錄得收益約63億元，按年升7.6%，經調整收益為69億元。其中，物業發展繼續錄得穩健銷售收益貢獻，按年升5.6%至36億元。酒店業務收益升7.4%至15.1億元。停車場營運及設施管理業務收益升13.6%至7.5億元。至於博彩收益升28%至近3億元。

至3月底止，集團發展中物業的累計應佔預售價值及未入賬已訂約銷售約為187億元，按年升11.5%。集團表示，隨著項目即將取得碩果，物業發展業務將於新加坡、澳洲及英國結算大量金額。此將為集團提供強勁現金流量，並進一步使集團去槓桿化。

此外，正積極落實於香港推出多個項目（包括於啟德合營住宅項目及於西營盤住宅項目）的籌備工作。該等項目將於2024年財年或2025年財年初推出。集團亦正積極啟動其於曼徹斯特Victoria North總體規劃及Collyhurst Village的下一階段。

集團指，儘管近期利率上升及通脹可能導致利息及經營開支增加，從而影響於可見將來之營運及財務表現，惟集團仍保持審慎樂觀態度。相關業務走勢凌厲，並預期將於未來12個月取得理想收益。

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責任編輯︰梁浩碩