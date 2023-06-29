▲ 【新股IPO】中國實驗室服務商艾迪康9860輕微超購 一手中籤率100%（附分配結果連結）

中國三大獨立醫學實驗室服務商艾迪康 （09860） 公布招股結果。艾迪康發售價為每股12.32元，集資淨額8390萬元，每手500股，一手中籤率100%，人人有份。艾迪康將於6月30日掛牌。【分配結果連結】

艾迪康於香港公開發售部分共錄得1521人認購，輕微超額認購近0.1倍，國際發售超額認購0.8倍。

所得款項淨額約15%擬將用於加強其普檢及特檢能力，包括研發以及銷售及營銷能力，25%用於通過新建實驗室、合夥投資及開發新渠道用於網絡拓展，25%用於為業務開展工作與行業參與者形成戰略合作及戰略性及附加收購機會，15%用於升級及擴大現有實驗室，10%用於投資營運基礎設施，包括物流設施、人工智能技術及信息技術基礎設施，10%作營運資金及一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩