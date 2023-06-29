【日圓滙價】日圓低見144.62　兌港元曾穿5.42算　植田和男未有信心貨幣可正常化

日本央行行長植田和男就任後首次參加歐洲央行中央銀行論壇，植田和男指，如果日本央行對明年通脹有信心，貨幣政策就可能正常化，目前基本通脹仍低於2%，臨近年底更將會放緩，「我們預計2024年會有些上升，但對這部份預測仍不太有信心」。他指，雖然通脹最近超過3%，高於通脹目標，但他認為基本通脹仍略低於2%，這是目前維持政策不變的原因。

日圓滙價在植田和男發言後維持弱勢，每美元兌日圓低見144.62，兌港元跌穿5.42算，低見5.4170，收市險守5.42關。

植田和男指，日圓滙價受多種因素影響，例如全球貨幣政策，日本央行將繼續密切監察日圓滙價走勢。

他又分析，日本經濟將在一段時間內略為高於潛在增速，如果央行對通脹預測的第二輪效應（Second Round Effects）變得更加確定，將會成為重新考慮改變貨幣政策的充分理由。

此外，植田和男被問為何日本不加息時，開玩笑提到從日本經驗來看，考慮到當地已數十年沒有加息，滯後效應可能需要25年才見效。

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編輯：葉志偉