  • 27°C
香港時間 : 2023629日 (週四) 06:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日圓滙價】日圓低見144.62　兌港元曾穿5.42算　植田和男未有信心貨幣可正常化

股市 06:22 2023/06/29

分享：

分享：

日本央行行長植田和男就任後首次參加歐洲央行中央銀行論壇，植田和男指，如果日本央行對明年通脹有信心，貨幣政策就可能正常化，目前基本通脹仍低於2%，臨近年底更將會放緩，「我們預計2024年會有些上升，但對這部份預測仍不太有信心」。他指，雖然通脹最近超過3%，高於通脹目標，但他認為基本通脹仍略低於2%，這是目前維持政策不變的原因。

日圓滙價在植田和男發言後維持弱勢，每美元兌日圓低見144.62，兌港元跌穿5.42算，低見5.4170，收市險守5.42關。

植田和男指，日圓滙價受多種因素影響，例如全球貨幣政策，日本央行將繼續密切監察日圓滙價走勢。

他又分析，日本經濟將在一段時間內略為高於潛在增速，如果央行對通脹預測的第二輪效應（Second Round Effects）變得更加確定，將會成為重新考慮改變貨幣政策的充分理由。

此外，植田和男被問為何日本不加息時，開玩笑提到從日本經驗來看，考慮到當地已數十年沒有加息，滯後效應可能需要25年才見效。

相關文章：

【儲局官員】鮑威爾：今年將繼續上調利率打擊通脹　不排除連續兩次加息

【下半年展望】Nuveen：2024年全球將出現溫和衰退　對股市「中性」、美大型企業仍是安全的避風港

編輯：葉志偉

經濟 貨幣政策 日圓 加息 日本 歐洲央行 通脹 CPI 日本央行
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌34點　好友冀結算日守19000關（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款