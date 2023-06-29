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【TSLA】馬斯克6.28迎52歲生日　Tesla股價助慶收市升2%

股市 07:00 2023/06/29

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馬斯克6.28迎52歲生日　Tesla股價助慶

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）於周三（28日）迎來自己52歲生日，馬斯克亦在Twitter發貼文寫上「42+10」。Tesla股價在馬斯克生日之際造好，於美股收市升2.4%，收報256.24美元，成交408億美元。

另外，此前馬斯克與Meta（美：META）創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）隔空相約「籠中賽」。雖然馬斯克母親出面制止，但近日網上流出馬斯克與友人訓練照片，燃點市場對兩個科企巨頭「籠鬥」的期待。

據疑似馬斯克的友人Lex Fsidman發布的照片顯示，馬斯克將他壓制在地，Lex Fsidman更指對馬斯克的力量留下深刻印象。

網傳馬斯克練習格鬥照片

    點擊圖片放大

相關文章：

【TSLA】Tesla股價為何以大成交急挫6%？　源於兩大原因

【TSLA】馬斯克、朱克伯格「籠鬥」恐打不成　馬斯克母親：只許文鬥　朱克伯格巴西柔術高手？

Facebook（美：FB） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股 Meta 馬斯克 朱克伯格 Tesla
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