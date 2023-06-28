【儲局官員】鮑威爾：今年將繼續上調利率打擊通脹　不排除連續兩次加息

美國聯儲局主席鮑威爾周三出席歐洲央行舉辦的論壇，他在活動中重申，政策制定者預計今年將進一步提高利率，以抑制持續的價格壓力，並為美國勞動力市場降溫，更提到不排除連續兩次會議上採取行動的可能性，暗示有機會連續加息兩次。美滙指數走強，暫報102.8。

鮑威爾指，美國經濟正超出預期，並對聯儲局緊縮行動表現出彈性。報告顯示，新屋銷售攀升至一年多來的最快速度，耐用品訂單超過預期，消費者信心達到2022年初以來的最高水平。如果潛在的通脹壓力持續存在，可能需要進一步加息。

美國勞動力市場保持熾熱，他指勞動市場確實在拉動經濟，但需要看到勞動力市場進一步放緩，因勞動力成本是非住房服務業通脹的問題，在非住房服務通脹方面沒有看到通脹下降的進展，需要更好地調整勞動力市場的供需關係。隨著勞動力市場逐漸平衡，希望通脹壓力有望減輕。

他預計貨幣政策將進一步收緊，點陣圖顯示大多數官員支持再加息兩次，雖然政策具緊縮性，但還不夠緊縮，商品通脹率已連續6個月下降，租金方面存在明顯的通脹下降趨勢，但還需要時間，相信還會有更多的加息措施。

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編輯：葉志偉