▲ 【新股IPO】王健林旗下珠海萬達商管遞表 去年溢利75億人幣

王健林持有的珠海萬達商業管理集團遞表申請上市，中信、摩根大通、以及已被收購的瑞信為聯席保薦人，珠海萬達商管的財務資料披露，集團去年收入按年增15.4%至271.2億元（人民幣，下同）；期內溢利增1.1倍至74.8億元。

珠海萬達披露，截至去年底，資產負債比率從70.9%減少至68.4%；集團資產總額減流動負債為73億元；非流動負債總額6714.3萬元。

珠海萬達業務包括委託及租貸形式的商業管理、物業管理及增值服務，商管佔去年收入36.4%、37.1%以及26.5%。集團解釋去年收入增加受惠業務擴張，在管商業廣場數目及建築面積增加。截至去年底，珠海萬達管理472個商業廣場，按年增55個項目；建築面積按年增11.6%至6582.3萬平方米，約288個為集團旗下，當中三、四線城市佔收入55.6%。

珠海萬達股東包括王健林夫婦、萬達集團、大連萬達、珠海萬欣及萬贏，以及PAG的多間投資公司、以及大連合興。

集團招股書披露的未來計劃，並無提及償還貸款，預期集資額將作戰略投資和收購以獲取優質項目經營權、擴大商業運營服務業務、增加在管商業廣場數量及在管建築面積；各類軟硬件設施的改進升級以豐富變現場景；增強科技及數據處理能力；商業廣場部分設施升級，以及營運資金和其他一般企業用途。

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記者：宋佩恩