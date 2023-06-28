【業績︱內需股】波司登去年度多賺3.7%　末期息維持13.5仙　現價股息率約5厘

▲ 波司登去年度多賺3.7% 末期息維持13.5仙

波司登 （03998） 截至今年3月底止全年，經營溢利按年上升10%至28.3億元（人民幣，下同），溢利按年升3.7%至21.4億元（人民幣，下同），擬派末期息13.5港仙，按年持平，全年派息18港仙。以周三（28日）收市價3.54港元計，現價股息率約5.1厘。

期內，收入按年升3.5%至167.7億元，主要收入來源品牌羽絨服業務升2.7%至135.7億元，惟貼牌加工管理業務及女裝業務的收入按年跌20.7%及22.2%。集團毛利率按年跌0.6個百分點至59.5%。

上財年集團旗下全品牌線上銷售收入達到約49.3億元，按年上升22.5%。

截至3月底止，集團庫存周轉天數為144天，按年跌6天。

另外，截至3月底止，不含旺季店，集團羽絨服業務的常規零售網點總數按年淨減少386家至3,423家，主要是波司登品牌的門店減少301家。

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編輯：袁諾曦