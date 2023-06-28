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【業績︱餐飲股】富臨去年度轉賺近2114萬元　恢復派末期息0.3仙

股市 21:17 2023/06/28

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富臨去年度轉賺近2114萬元　恢復派末期息0.3仙

富臨 （01443） 截至今年3月底止，全年業績虧轉盈，錄得溢利2113.8萬元，對上一個財年為虧損4916.9萬元。同時，富臨恢復派息，擬派末期息0.3仙。

值得留意是，期內獲得來自港府防疫抗疫基金的政府補貼大增逾1倍至6098.9萬元。這意味扣除政府補貼，上財年業績仍錄得虧損。

期內，收益按年升10.4%至16.4億元。餐館營運收入升12.6%至15.3億元，銷售食品及其他營運項目收入跌25.1%至6619.6萬元。雖然美食廣場營運的銷售收入跌10%至1399.7萬元，但租金收入升35.8%至2831.4萬元。

上財年毛利率為70.1%，按年升4.7個百分點。

截至3月底止，集團在香港共經營102間餐館，分別為15間「富臨」系列品牌、7間「陶源」系列品牌及80間「概念線」系列餐館、8間超市，及於中國內地經營3間餐館。

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編輯：袁諾曦

富臨集團控股（01443） 港股 餐飲股
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