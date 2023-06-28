港府積極推動經濟　中原工商舖：下半年危中有機

中港通關後，工商舖市道好轉，據中原（工商舖）資料顯示，今年上半年市場約錄1,816宗工商舖買賣成交，涉資約358.77億元，較去年下半年略為回升。該行預計，下半年工商舖市場仍遇上重大挑戰，當中經濟復甦步伐、息口走勢至為重要，雖然現時本港經濟仍偏疲弱，加息周期令觀望氣氛更趨濃厚，但中央支持北水南下，相信會陸續與港府推出更多利好營商環境的措施，所以對下半年整體工商舖市場前景審慎樂觀。

商舖市場方面，截至6月27日，今年共錄約433宗買賣成交，涉資150.3億元，較去年下半年增加約28%。該行商舖部董事黃偉基說，投資者入市態度逐步轉正面，舖價亦見回升。此外，租賃市道同樣好轉，雖然上半年暫錄約2,187宗商舖租務個案，與去下半年的2,142宗相若，但涉資金額達2.51億元，升近一成，可見商戶重新租舖部署，舖租亦因此回升，其中以藥妝店、奢侈品店及餐飲行業為領頭羊，漸見重返核心區巨舖個案。

不過，目前四大核心區空置率仍然高企，以今年5月為例，中環舖位空置率約13.26%、銅鑼灣約6.49%、尖沙咀約11.65%，旺角約8.78%。相信隨着更多租客落戶，空置率將會逐步改善。

寫字樓方面，成交宗數回升，今年上半年暫錄得約346宗買賣，涉資約83.43億元，兩者均較去年下半年多約一成。不過，該行寫字樓部董事陳雁樓說，雖然不少用家、投資者趁機吸納核心區優質寫字樓，但入市信心仍然偏疲弱。加上過去數年持續有新樓面推出，市場消化速度趕不上，令甲廈空置率持續高企，由於現時市場充斥過剩樓面，但經濟環境欠佳，令企業變得審慎，預計商廈空置率要一段時間才見改善。

工商物業方面，租、買均同穩健。該行董事總經理潘志明表示，今年上半年市場暫錄得約1,037宗工商物業買賣成交，涉資約124.9億元，兩者均多於去年下半年，其中以貨倉及物流大樓面物業受追捧。他續說，工商物業最大優勢是投資銀碼有選擇、行業類別多、自用收租或重建翻新都可以，所以即使淡市下，租買表現仍能保持穩健。

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