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【自動駕駛】Zoox研發自動駕駛無人的士　已於美國公路試行兩週

科技 19:47 2023/06/28

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Amazon旗下的公司Zoox正研發無人駕駛的士服務，並已於美國開始試行。

自動駕駛技術是近年大熱的領域，美國網絡公司亞馬遜（Amazon）早前亦收購了自動駕駛公司Zoox，並在昨（27日）透露，其研發的無人駕駛機械的士（Robotaxi），自16日起已在公司總部附近為員工提供接送服務，並在拉斯維加斯（Las Vegas）的公路上試行了兩週。

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Zoox的無人駕駛的士早於在2020年12月推出，該款車輛並沒有配置方向盤或踏板，最多可容納4名乘客，時速最高可達至35英里。外媒《PYMNTS》報道稱，內華達州車管局（Nevada Department of Motor Vehicles）早前已授權該款車輛，在公共道路上運行，而Zoox則計劃在未來幾個月內擴大該款車輛的行駛範圍。

【Tesla技術】Tesla贏得訴訟　Autopilot不構成車禍原因

Zoox稱，他們的目標是為拉斯維加斯的公眾提供無人駕駛的乘車服務。Zoox聯合創辦人兼技術總監Jesse Levinson亦有在帖子中表示：「我們的機械人能在加州和內華達州公共道路展開服務，對於 Zoox 來說是一大進步。」

責任編輯：王愷楹

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