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【大行看法】恒生：大市估值仍有回落空間　需待刺激措施出台帶動反彈

股市 19:36 2023/06/28

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港股今年走勢反覆，市場仍在等待內地經濟復甦進度，對下半年前景持觀望態度。恒生投資管理有限公司董事兼投資總監薛永輝認為，恒指目前市盈率（PE）約10倍，若參考疫情時的市盈率水平，大市有機會繼續調整，但估計當港股跌至非常便宜水平，在利好消息刺激下，投資者將會回歸市場。

港股市盈率具吸引力

薛永輝指，港股交投淡靜，不少投資者已減持港股，轉往其他市場或購買債券，參考過去數年的數據，預期恒指市盈率底部約為8至9倍，而且現時市盈率仍低於過去10年的平均，反映估值具吸引力，估計當港股跌至非常便宜的水平，再配合利好消息刺激，投資者有望重新投入市場。

對於內地經濟，他指中國製造業活動連續第二個月出現萎縮，服務業增長亦放緩，跡象顯示內地重新開放後的經濟增長勢頭看似未能繼續。市場正觀望內地政府會否在不久的將來推出更多刺激經濟政策。

人民幣櫃檯料增加整體流動性

「ETF通」推出近1周年，該行董事兼行政總裁李佩珊表示，「ETF通」吸引穩定資金淨流入。今年5月日均資產管理規模超過120億元，較去年12月增長近八成，日均交易量達近17億元，較計劃剛推出時增加逾7倍，佔整體港股通超過6%。

港幣-人民幣雙櫃台模式於上周一（19日）正式推出，她指該模式可為投資者提供多一種交易貨幣選擇。參考往例，下一步或會推動以人民幣計價的證券納入『南向通』，讓內地投資者可直接以在岸人民幣買賣港股，增加人民幣櫃檯的整體流動性，為推動人民幣國際化進程的另一步。

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編輯：葉志偉

港股 人民幣 人民幣國際化 恒生指數 港元 經濟 美股
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