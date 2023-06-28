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河畔花園兩房428萬售　不足四年貶值約一成

股樓投資 19:00 2023/06/28

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美聯物業鄧嘉瑋表示，部分放盤業主願擴闊議空間止賺離場，令區內二手交投增多，沙田河畔花園A座中層B室，實用面積約242平方呎，採兩房間隔，間格方正實用。據悉，單位先前以430萬元放售，獲區內用家議價兩萬元以428萬元承接，折合呎價約17,686元。

原業主於2019年10月以480萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約52萬元，物業貶值約1成。

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撰文 : 蔡子俊

沙田 河畔花園 美聯物業 二手市場

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