河畔花園兩房428萬售　不足四年貶值約一成

美聯物業鄧嘉瑋表示，部分放盤業主願擴闊議空間止賺離場，令區內二手交投增多，沙田河畔花園A座中層B室，實用面積約242平方呎，採兩房間隔，間格方正實用。據悉，單位先前以430萬元放售，獲區內用家議價兩萬元以428萬元承接，折合呎價約17,686元。

原業主於2019年10月以480萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約52萬元，物業貶值約1成。

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