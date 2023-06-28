雍翠豪園三房680萬售　創近兩年半同類單位新低價

中原地產王勤學表示，加息周期未完，買家入市態度審慎，元朗雍翠豪園新近錄得一宗低價成交，2座高層D室，實用面積672平方呎，三房套房間隔，本月初開價720萬元放售，由於二手成交淡靜，睇樓客亦不多，業主唯有減價求售，累減40萬元或6%，終以680萬元沽出，實用呎價10,119元，造價屬屋苑三房套房單位兩年半新低。

王勤學指，原業主於1999年4月以264.7萬元購入單位，持貨24年，帳面仍可獲利415.3萬元，單位升值約1.6倍。元朗區本月錄得約66宗二手買賣成交，較上月93宗下跌3成，成交淡靜。

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