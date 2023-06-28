【暑期好去處】超刺激逾5,000呎充氣彈床城堡登陸東港城 門票30/6起預售 即享9折早鳥優惠

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雍翠豪園三房680萬售 創近兩年半同類單位新低價
暑假將至，相信每個家庭都開始計劃出國旅遊，帶小朋友出國放放電！今個暑假，東港城將聯乘Kiztopia、新加坡旅遊局及新航假期，打造JumptopiaTM全球首個最大型一體式充氣彈床城堡，大家無需舟車勞頓便可在將軍澳東港城預覽多個新加坡必遊景點，感受新加坡獨有魅力。
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由2023年7月13日至9月3日，，圍繞新加坡著名景點為主軸的巨型彈跳城堡長達25米、高逾5.5米、總面積達5,000尺，配合充氣彈床、極速滑梯、障礙挑戰、巨型波波池等各種由多個充氣遊戲組成的「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」主題活動！當中更有可愛滿分的「魚尾獅Merli充氣造型」讓小朋友和家長一起跳彈，一邊認識多個新加坡的著名景點，一邊盡情放電！
按圖看詳情：
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門票將於6月30日開始於Klook正式預售，6月30日至7月12日期間購票更可享9折早鳥優惠。The Point會員於7月6日及7月13日起，可憑1,000積分換領預留證，並即日消費滿指定金額即可換領「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」平日/假日親子套票一套，憑票可予1名成人及1名小童參加「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」一節（每節50分鐘），詳情如下:
|
東港城 x Kiztopia x新加坡旅遊局 x 新航假期
「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」
|活動日期︰
|2023年7月13日至9月3日
|活動時間︰
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上午 10 時至晚上8 時
（每日10節；每節50分鐘，敬請提前10分鐘到達以完成進場手續；每節玩樂時間結束後將進行10分鐘清潔）
|活動地點︰
|將軍澳東港城一樓中庭
|早鳥優惠：
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6月30日至7月12日 （或至售完即止）
早鳥優惠期間購票享9折優惠
|正式發售：
|7月13日起至9月3日（或至售完即止）
|門票售價：
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平日門票
（只適用於星期一至五；公衆假期除外）
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周末及假日門票
（只適用於星期六、日及
公衆假期）
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親子套票
（包一大一小）：
|$188
|$238
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小童或額外成人門票
（一人票）：
|$108
|$138
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- 未滿2歲的幼兒與已付門票的小朋友及成人陪伴下一起入場免費
- 親子套票包括1位2-12歲小朋友（身高120cm以下）及1位18歲以上成人同時入場
- 小童或額外成人門票只適用於2-12歲小童（身高達120cm或以上）或1位已購買親子套票的額外18歲以上成人使用
|購票方法：
|經Klook售票網購買
|購票查詢︰
|6760 0481 (只限Whatsapp查詢)
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|The Point 會員限定「彈遊新加坡」門票換領
|換領方法：
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The Point 會員憑指定積分可於The Point App換領「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」平日/假日親子套票預留證，憑預留證連同於東港
顧客須WhatsApp Kiztopia預留心水入場時間。（每節名額有限，先到先得，
|換領地點：
|東港城二樓禮品換領處
|換領時間：
|下午1時至晚上10時
|換領詳情：
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平日親子套票（包一大一小）
（只適用於星期一至五；公眾假期除外）
7月6日約下午1時起上架
1,000積分+即日消費滿$2,500
（名額：200名）
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假日親子套票（包一大一小）
（只適用於星期六、日及公眾假期）
7月13日約下午1時起上架
1,000積分+即日消費滿$3,000
（名額：200名）
|活動查詢：
|2628 7399
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撰文 : 陳美鳳