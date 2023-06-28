【暑期好去處】超刺激逾5,000呎充氣彈床城堡登陸東港城 門票30/6起預售 即享9折早鳥優惠

暑假將至，相信每個家庭都開始計劃出國旅遊，帶小朋友出國放放電！今個暑假，東港城將聯乘Kiztopia、新加坡旅遊局及新航假期，打造JumptopiaTM全球首個最大型一體式充氣彈床城堡，大家無需舟車勞頓便可在將軍澳東港城預覽多個新加坡必遊景點，感受新加坡獨有魅力。

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由2023年7月13日至9月3日，，圍繞新加坡著名景點為主軸的巨型彈跳城堡長達25米、高逾5.5米、總面積達5,000尺，配合充氣彈床、極速滑梯、障礙挑戰、巨型波波池等各種由多個充氣遊戲組成的「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」主題活動！當中更有可愛滿分的「魚尾獅Merli充氣造型」讓小朋友和家長一起跳彈，一邊認識多個新加坡的著名景點，一邊盡情放電！

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門票將於6月30日開始於Klook正式預售，6月30日至7月12日期間購票更可享9折早鳥優惠。The Point會員於7月6日及7月13日起，可憑1,000積分換領預留證，並即日消費滿指定金額即可換領「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」平日/假日親子套票一套，憑票可予1名成人及1名小童參加「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」一節（每節50分鐘），詳情如下:

東港城 x Kiztopia x新加坡旅遊局 x 新航假期 「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」 活動日期︰ 2023年7月13日至9月3日 活動時間︰ 上午 10 時至晚上8 時 （每日10節；每節50分鐘，敬請提前10分鐘到達以完成進場手續；每節玩樂時間結束後將進行10分鐘清潔） 活動地點︰ 將軍澳東港城一樓中庭 早鳥優惠： 6月30日至7月12日 （或至售完即止） 早鳥優惠期間購票享9折優惠 正式發售： 7月13日起至9月3日（或至售完即止） 門票售價： 平日門票 （只適用於星期一至五；公衆假期除外） 周末及假日門票 （只適用於星期六、日及 公衆假期） 親子套票 （包一大一小）： $188 $238 小童或額外成人門票 （一人票）： $108 $138 - 未滿2歲的幼兒與已付門票的小朋友及成人陪伴下一起入場免費 - 親子套票包括1位2-12歲小朋友（身高120cm以下）及1位18歲以上成人同時入場 - 小童或額外成人門票只適用於2-12歲小童（身高達120cm或以上）或1位已購買親子套票的額外18歲以上成人使用 購票方法： 經Klook售票網購買 購票查詢︰ 6760 0481 (只限Whatsapp查詢)

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The Point 會員限定「彈遊新加坡」門票換領 換領方法： The Point 會員憑指定積分可於The Point App換領「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」平日/假日親子套票預留證，憑預留證連同於東港 城即日電子消費滿指定金額，即可獲贈指定親子套票一張。憑票可予 1名成人及1名小童參加「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」一節(每節50分鐘） 顧客須WhatsApp Kiztopia預留心水入場時間。（每節名額有限，先到先得， 額滿即止。） 換領地點： 東港城二樓禮品換領處 換領時間： 下午1時至晚上10時 換領詳情： 平日親子套票（包一大一小） （只適用於星期一至五；公眾假期除外） 7月6日約下午1時起上架 1,000積分+即日消費滿$2,500 （名額：200名） 假日親子套票（包一大一小） （只適用於星期六、日及公眾假期） 7月13日約下午1時起上架 1,000積分+即日消費滿$3,000 （名額：200名） 活動查詢： 2628 7399

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