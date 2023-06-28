  • 30°C
香港時間 : 2023628日 (週三) 19:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【暑期好去處】超刺激逾5,000呎充氣彈床城堡登陸東港城 門票30/6起預售 即享9折早鳥優惠

理財智慧 18:50 2023/06/28

分享：

分享：

暑假將至，相信每個家庭都開始計劃出國旅遊，帶小朋友出國放放電！今個暑假，東港城將聯乘Kiztopia、新加坡旅遊局及新航假期，打造JumptopiaTM全球首個最大型一體式充氣彈床城堡，大家無需舟車勞頓便可在將軍澳東港城預覽多個新加坡必遊景點，感受新加坡獨有魅力。

【理財個案】IT男退休後擬到大灣區生活 2000萬資產夠唔夠每月6萬使費?【見下頁

由2023年7月13日至9月3日，，圍繞新加坡著名景點為主軸的巨型彈跳城堡長達25米、高逾5.5米、總面積達5,000尺，配合充氣彈床、極速滑梯、障礙挑戰、巨型波波池等各種由多個充氣遊戲組成的「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」主題活動！當中更有可愛滿分的「魚尾獅Merli充氣造型」讓小朋友和家長一起跳彈，一邊認識多個新加坡的著名景點，一邊盡情放電！

按圖看詳情：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【租金寬減】房委會延長非住宅租金寬減 寬減金額則由75%調低至50%【見下頁

2018年入市屯門啟豐園兩房　5年貶值16%　業主帳蝕80萬【見下頁

門票將於6月30日開始於Klook正式預售，6月30日至7月12日期間購票更可享9折早鳥優惠。The Point會員於7月6日及7月13日起，可憑1,000積分換領預留證，並即日消費滿指定金額即可換領「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」平日/假日親子套票一套，憑票可予1名成人及1名小童參加「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」一節（每節50分鐘），詳情如下:

東港城 x Kiztopia x新加坡旅遊局 x 新航假期 

「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」
活動日期︰ 2023年7月13日至9月3日
活動時間︰

上午 10 時至晚上8 時

（每日10節；每節50分鐘，敬請提前10分鐘到達以完成進場手續；每節玩樂時間結束後將進行10分鐘清潔）
活動地點︰ 將軍澳東港城一樓中庭
早鳥優惠：

6月30日至7月12日 （或至售完即止）

早鳥優惠期間購票享9折優惠
正式發售： 7月13日起至9月3日（或至售完即止）
門票售價：  

平日門票

（只適用於星期一至五；公衆假期除外）

周末及假日門票

（只適用於星期六、日及

公衆假期）

親子套票

（包一大一小）：

 $188 $238

小童或額外成人門票

（一人票）：

 $108 $138

- 未滿2歲的幼兒與已付門票的小朋友及成人陪伴下一起入場免費

- 親子套票包括1位2-12歲小朋友（身高120cm以下）及1位18歲以上成人同時入場

- 小童或額外成人門票只適用於2-12歲小童（身高達120cm或以上）或1位已購買親子套票的額外18歲以上成人使用
購票方法： 經Klook售票網購買
購票查詢︰ 6760 0481 (只限Whatsapp查詢)

【消費優惠】便利店推開心果味新地雪糕 呢日仲買一送一 ! 平均5蚊一支【見下頁

The Point 會員限定「彈遊新加坡」門票換領
換領方法：

The Point 會員憑指定積分可於The Point App換領Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」平日/假日親子套票預留證，憑預留證連同於東港城即日電子消費滿指定金額，即可獲贈指定親子套票一張。憑票可予1名成人及1名小童參加「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」一節(每節50分鐘）

 

顧客須WhatsApp Kiztopia預留心水入場時間。（每節名額有限，先到先得，額滿即止。）
換領地點： 東港城二樓禮品換領處
換領時間： 下午1時至晚上10時
換領詳情：

平日親子套票（包一大一小）

（只適用於星期一至五；公眾假期除外）

7月6下午1起上架

1,000積分+即日消費滿$2,500

（名額：200名）

假日親子套票（包一大一小）

（只適用於星期六、日及公眾假期）

7月13下午1起上架

1,000積分+即日消費滿$3,000

（名額：200名）
活動查詢： 2628 7399

 

【暑期活動】小朋友返「暑期工」親嘗5大夢想職業 變身偶像練習 自製創意雪糕【見下頁

【7月免費交通】偶像生日 香港市民免費搭指定天星小輪、搭摩天輪、玩旋轉木馬 街頭派雪糕【見下頁

同場加映：【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳美鳳

好去處 門票 東港城 東港城 East Point City 新加坡 將軍澳

上一篇文章

雍翠豪園三房680萬售　創近兩年半同類單位新低價

下一篇文章

HENLEY PARK暫收4600票　力吸外區客　港島新界客源各佔約兩成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】轉工要看月薪還是學習機會？網民：公司名聲越大的越好
【職場熱話】轉工要看月薪還是學習機會？網民：公司名聲越大的越好
【交通著數】7.1起一連5日免費搭電車　7.1當日亦可免費搭渡輪
【交通著數】7.1起一連5日免費搭電車　7.1當日亦可免費搭渡輪
【巨型黃鴨】一對橡皮鴨今日結束展覽 最後一日維港海上巡遊
【巨型黃鴨】一對橡皮鴨今日結束展覽 最後一日維港海上巡遊
【618網購節】京東618高潮期最後沖刺 首10分鐘約三成國產品牌成交額增長翻倍
【618網購節】京東618高潮期最後沖刺 首10分鐘約三成國產品牌成交額增長翻倍
【理財個案】夫婦未夠40歲坐擁三物業 點樣盡快退休唔使做?
【理財個案】夫婦未夠40歲坐擁三物業 點樣盡快退休唔使做?
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款