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Airbnb免費出租美國芭比粉色別墅 下月可申請入住

環球社會熱點 08:05 2023/06/29

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美國《芭比》（Barbie）電影將於7月21日上映，預告片中全粉色的夢幻屋令人印象深刻。國際出租住宿平台Airbnb為慶祝電影上映，宣布免費入住電影中的粉色別墅。Airbnb表示，僅限2人可於指定時間免費入住，下月17日開放申請。

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是次開放免費入住的別墅位於美國加州馬里布（Malibu），不但設有一個無邊際泳池、健身室，亦有戶外的士高（Disco）舞池，更擁有沙灘全景。但Airbnb指，別墅無廚房、電視、洗頭水和風筒。

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Airbnb表示，被選中的客人不但可以免費入住別墅，更可以參觀電影男主劇肯尼（Ken）的衣櫃，及獲贈一套黃色和粉色溜冰鞋及衝浪板，亦可為住宿體驗評分。但入住如期僅限7月21至22日，人數上限為2人。

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Airbnb表示，管理人員屆時將會迎接客人，並安排參觀別墅，確保擁有舒適的住宿體驗，亦會提供外出和膳食安排。Airbnb將於美國東部時間7月17日下午1時（香港時間18日早上2時），開放申請，但公司同時強調，客人需自行承擔往返馬布里的費用。

《芭比》電影產品設計師Sarah Greenwood本月初曾表示，由於電影場景花費大量使用熒光粉油漆，結果導致熒光粉全球供應一度短缺。但為電影提供油漆的公司Rosco全球營銷副總裁Lauren Proud則指，疫情對供應鏈的影響亦是導致短缺的其中一個原因。

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責任編輯：李俊儀

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