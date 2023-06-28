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【大行看法】渣打：若7月底有大型刺激政策出台　恒指有望見23000點

股市 18:19 2023/06/28

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近期多間大行發表下半年展望，均看好中港股市年內有機會反彈，渣打香港北亞區投資總監鄭子豐則對內地和本港股市持較保守看法，認為中港股票市場具有較大價值，但仍需等重要的催化劑出現。若7月底的中央政治局會議有大型刺激措施出台，將令恒指目標有望提升至23000點水平。

鄭子豐指，若沒有重大刺激政策措施出台，料恒指會在18000至20000點水平窄幅徘徊，若有利好消息，可望刺激恒指升穿2萬關，但21000點會有較大阻力。 又認為內地7月底的政治局會議會是關鍵，如有大型刺激措施出台，將有助擴大恒指市盈率（PE）約10%，在此假設下，恒指可升至23000點水平。

該行坦言，中國疫情後復甦短暫，各種經濟活動指標開始見頂。隨著疫情造成的壓抑需求減弱，美國和歐洲對商品需求急劇放緩，對製造業和出口影響尤其嚴重。從最近的假日消費可以反映，中國國內消費強勁回升，但也有跡象表明消費信心減弱。結果令通縮壓力增加，生產者價格（PPI）處於完全通縮狀態。

因此，預期當局將在下半年推出更多刺激措施，以提振消費者和企業信心，其中可能包括提振住房需求、降低青年失業率，以及推動中國在高科技領域實現自給自足，包括綠色經濟。

板塊方面，渣打看好通訊服務和非必需消費品板塊，認為它們將受惠於消費支出增加和對互聯網公司的政策扶持，行業的盈利修正已強勁反彈。並預期非必需消費品將受惠於經濟復甦持續及決策者優先考慮提振國內消費。隨著就業市場復甦和收入增長加快，經濟復甦可能在今年下半年加速。

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編輯：葉志偉

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