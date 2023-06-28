【大灣區商機】大灣區客戶看重5大需求　思科推新方案助應對

▲ 思科年度大型活動Cisco Engage Greater Bay Area 2023今舉行

近年不少企業視發展大灣區市場為重點新策略，思科（Cisco）也不例外。思科香港、澳門及華南區總經理封小韵（Iris）今（28日）出席思科年度大型活動Cisco Engage Greater Bay Area 2023時就提到，大灣區機遇處處，思科也會因應客戶需求，而推出更多新方案協助客戶，把握商機。

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封小韵在媒體簡報會上就提到，目前大灣區的經濟活動正逐漸復甦，且有望迅速增長，思科盼能透過研發更多新方案，來貼合企業客戶不斷演變的需要。她提及，目前大部份客戶聚焦於五大需求，分別是：1）重新構想應用方法（Reimagine Applications）、2）強化混合工作模式（Power hybrid work）、3）改造基礎設施（Transfer infrastructure）、4）確保企業網絡安全（Secure the enterprise）、及5）可持續發展（Journey to sustainability）。

▲ 思科香港、澳門及華南區總經理封小韵提到，大灣區機遇處處。（曾曉汶攝）

因此，思科計畫將會針對相關需求，推出更多方案，來協助客戶。思科香港及澳門區系統工程總監朱錦滔以「可持續發展」領域為例，他表示，近年不論是香港企業抑或國內企業，都相當看重可持續發展。較早前思科的《全球創新狀況報告》也指出，超過九成內地和香港企業的資訊科技總監、資訊科技決策者以及開發人員認為，其機構的業務運作因創新方案而更持續發展，能源使用更有效益，所以思科也建基於客戶需求，研發更多不同的方案，從而提供協助。

監測數據 方可控制情況

朱錦滔透露，思科將會推出雲端及數據中心網絡專用的Cisco Nexus Dashboard，提供實時可視化平台，助用家監測能源使用情況，讓能源管理更集中。

▲ 思科香港及澳門區系統工程總監朱錦滔指，企業必須清晰看到數據，才可以了解及控制到情況，達至長遠減碳目標。（曾曉汶攝）

另外，思科也在Webex協作軟件推出新功能，來配合企業可持續發展的需求。朱錦滔提到，Webex Contol Hub最新發布了Carbon Emission Insights功能，透過各項關鍵指標，如月消耗量、月減排量等，來監測Webex設備和雲端服務的能源使用量，及其對數據中心的影響。朱錦滔補充指，企業必須清晰看到數據，才可以了解及控制到情況，達至長遠減碳目標。

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記者：曾曉汶

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