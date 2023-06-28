【職場熱話】被公司無故要求交代工作內容是解雇先兆？網民：馬上辭職吧還等甚麼

職場中難免會遇到讓人不服氣的事，例如公司要求你做超出職責範圍的事情，你會如何應對？近日，有網民在網上討論區發文，指自己工作多年的公司突然要求樓主圖文並茂地將工作內容寫成報告，樓主懷疑是想解雇他並聘請年輕人代替，他想要馬上辭職但又怕找不到工作，因而詢問網民意見。一些網民支持樓主裸辭，亦有一些人認為樓主應忍辱負重，免得虧損解雇費。

【理財個案】IT男退休後擬到大灣區生活 2000萬資產夠唔夠每月6萬使費?【見下頁】

按圖看樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

【租金寬減】房委會延長非住宅租金寬減 寬減金額則由75%調低至50%【見下頁】

網民紛紛認為公司這樣做不懷好意，「通常公司讓你這樣都不是好事，要小心」、「兩手準備，先找工作，平日無故不會要你這樣做的的」。對於寫報告一事，網民認為「他不仁！你不義！不留所有工作檔案在公司，隨時走人」、「不要這麼傻全完寫下去，事事寫一半作一半好了」、「這不是你的工作職責，我會直接拒絕做這件事。雖然這樣傷害性極低但侮辱性極強」、「馬上辭職吧還等甚麼」。但亦有網民勸樓主不要衝動「不要和公司玩遊戲，因為沒有好處。在未來尋找新工作時要小心，因為新公司會參考。小心你的舊公司說你壞話，所以配合他們或與你的主管確認。如果真要解雇你就自己辭職。」

【消費優惠】便利店推開心果味新地雪糕 呢日仲買一送一 ! 平均5蚊一支【見下頁】

亦有網民不建議樓主馬上辭職免得「蝕底」，網民認為「如果你自己辭職，遣散費、通知金乜甚麼都拿不到，MPF也要等65歲至攞得」、「為什麼要裸辭呢？在外面找工作，別人見你已經40歲，肯定會壓低你薪水，除非你在政府或公營機構工作。先嘗試發送履歷看看反應如何」、「沒有找到新工作不要自己辭職，會損失長期服務金。公司應該最遲明年解雇年資高既員工，因為2025沒有了MPF對沖。如果你明年被裁會有9萬的左右遣散費及代通知金。加起來超過10萬元，當然不要虧給他。」

2018年入市屯門啟豐園兩房 5年貶值16% 業主帳蝕80萬【見下頁】

另外，樓主亦表示「與其留在這等他裁員弄花CV，不是自己走光彩點嗎？」有網民回應「簡直不用留戀，2萬月薪的工作在市場上很普遍，不用擔心。你可以好好打扮一番再找新工作」、「銷售管理職位不難找到，但薪金如何就難說。」

【暑期活動】小朋友返「暑期工」親嘗5大夢想職業 變身偶像練習 自製創意雪糕【見下頁】

【7月免費交通】偶像生日 香港市民免費搭指定天星小輪、搭摩天輪、玩旋轉木馬 街頭派雪糕【見下頁】

同場加映：【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機