HENLEY PARK暫收4600票　力吸外區客　港島新界客源各佔約兩成

恒地(00012)發展的啟德HENLEY PARK周六正式展開首輪銷售，推售228伙，涵蓋開放式至三房戶型。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指出，發展商暫收逾4,600票，對比推出銷售單位錄超額19倍。客源中約六成來自九龍區，另外項目亦吸引不少區外客，來自港島及新界的客源大約各佔兩成。

是次銷售將分作A組及B組進行，其中A組客可購下需選購一間實用面積500平方呎或以上的指定單位，或2至4伙指明單位。其後的B組買家就可選購1至2伙單位。發展商將於周五（30日）正午12時截票。

項目首輪發售的228伙，以定價計市值逾21.9億元，包括28伙開放式，142伙一房 ，28伙兩房及30伙三房。實用面積250至649平方呎，價單定價575.8萬至1,915.7萬元，價單呎價21,756至30,553元，扣除最高10%折扣，折實價518.22萬至1,724.13萬元，入場單位為1A座2樓H室，實用面積250平方呎，開放式間隔。

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