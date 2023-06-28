煤氣公司及港華智慧能源獲標普評為 ESG 全球最佳 1%之中國企業 並入選首次發布的《可持續發展年鑒（中國版）2023》

香港中華煤氣有限公司（「煤氣公司」；股份代號「0003.HK」）及港華智慧能源有限公司（「港華智慧能源」；股份代號「1083.HK」）今天在活動上，雙雙獲標普全球評為 ESG 全球最佳 1%之中國企業，而港華智慧能源更獲評為「行業最佳進步企業」，是同業中唯一獲此嘉許之企業。集團在 60 大產業、近 1,600 家大型企業中脫穎而出，足證公司在企業的環境、社會及管治（ESG）各範疇作出的努力廣受外界認可。

香港中華煤氣企業環境、社會及管治總監/企業事務總監楊松坤對於集團兩家公司雙雙入選，感到欣喜：「資本市場關注企業 ESG 表現已成為新興趨勢，而國際 ESG 評級能夠讓投資者了解企業在財務表現以外的風險，包括在氣候及自然相關領域是否符合國際的監管要求。」

楊先生補充：「煤氣公司及港華智慧能源 2022 年 11 月率先發布《氣候相關及自然相關指導文件》，成為本港首批企業將氣候及自然相關議題納入考量。集團對主營業務進行了評估，並在該文件披露有關議題對業務帶來潛藏的風險和機遇。近年，兩間公司積極回應國際 ESG 評級機構的查詢及調研問卷，務求讓持份者更深入認識集團的長遠發展方向，而兩間公司先後獲提升 ESG 評級，反映集團在 ESG 方面符合國際可持續發展標準。」

早前，煤氣公司與港華智慧能源在 2022 年標普全球可持續發展評估中分別取得 67 分和 68 分，而標普全球針對不同議題提升集團評分，包括生物多樣性關注及回應、氣候變化風險應對、危機管理等。

▲ 煤氣公司及港華智慧能源雙雙獲標普評為 ESG 全球最佳1%之中國企業，並入選首次發布的《可持續發展年鑒（中國版）2023》。煤氣公司企業環境、社會及管治總監/企業事務總監楊松坤（中）及 ESG 團隊代表接受嘉許。

標普全球已連續 16 年發布《可持續發展年鑒》的全球版本，而今年首次針對中國市場發布《可持續發展年鑒（中國版）》，旨在表彰各行各業中在 ESG 評分中最佳 1%，以及表現突出之企業。當中的「行業最佳進步企業」獎項則授予在標普全球 ESG 評分中，位列全球首 15% 以内，且在同行中得分較去年進步最大之企業。

▲ 港華智慧能源榮獲「行業最佳進步企業」獎，成為行業中唯一獲此殊榮企業。

(特約)