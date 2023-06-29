【太古可樂】太古逾300億出售美國可口可樂業務　太古A擬派特別息8.12元、高開近8%收市升幅縮

▲ 【太古系】太古逾300億出售美國可口可樂業務 太古A擬派特別息每股8.12元

太古股份（A股：00019，B股：00087）公布，向大股東太古集團出售美國太古可口可樂集團全部已發行股本，現金代價39億美元（約304億港元），預期出售股份將錄得228億元收益。太古表示，交易需獨立股東批准，並於今年11月30日之前完成，有意將一半收益作特別息分派。

太古A開報62.45元，早市最多升8.2%，見62.6元，全日升幅回順至4.4%，收報60.4元，成交2.99億元。太古B全日升6.7%，收報9.82元，成交3480萬元。

太古建議派發特別股息約117億元

太古指，若完成交易，公司建議派發特別股息約117億元，相等於每股A股8.12元及每股B股 1.624元，以及相當於約50%的預期出售收益；特別股息金額將高於過去3個財政年度的一般股息總和。

根據公告，英國太古集團擁有公司約60.31%之權益及控制公司股份附帶約68.13%投票權，預期可收取約69億元股息。

美國太古可口可樂集團去年除稅前純利17.57億元，按年增長51%；除稅後純利增長41%至13.92億元。太古指，交易代價相當於美國太古可口可樂集團去年經調整EBITDA約12.4倍。

太古指，交易的顯著淨收益將大大減少公司的債務淨額、進一步加強公司的資產負債表，並提高財務上的靈活性。公司計劃將餘下所得款項淨額，用於其大中華區和東南亞核心業務日後的投資項目， 以及這些市場的新增長領域。

與美國太古可口可樂集團訂立管理服務協議

另外，太古可口可樂與美國太古可口可樂集團訂立管理服務協議，向美國太古可口可樂提供管理及行政支援服務，每年管理費最高為1.17億元（另加5%的溢價），並每年根據香港當時的消費物價通脹率（CPI）向上調整，或是美國太古可口可樂在該年度扣除利息和稅項前經常性收益的6%；兩者之中以高者為準。

太古稱，訂立管理服務協議，將讓太古的飲料部門能夠繼續加強其與可口可樂公司的全球專營業務關係，同時為太古提供額外的費用收入來源。美國太古可口可樂已獲可口可樂公司授權，在擁有權變更後保留其在現有裝瓶協議下的所有權利。

白德利：交易與太古以大中華區和東南亞作為戰略重心的目標一致

太古主席白德利稱，是次交易事項的估值極具吸引力，出售收益將超過228億元，是太古迄今實現的最大利潤，不僅能通過特別股息把大約一半的收益即時分派予股東，也與太古以大中華區和東南亞作為戰略重心的目標一致，並致力在該等地區推動投資計劃。

美國太古可口可樂集團業務覆蓋美國西部的13個州生產、銷售及經銷可口可樂及其他飲料，業務區域包括亞利桑那州、加利福尼亞州、科羅拉多州、愛達荷州、堪薩斯州、內布拉斯加州、內華達州、新墨西哥州、俄勒岡州、南達科他州、猶他州、華盛頓州及懷俄明州的部分地區，專營區域覆蓋的人口達約3000萬。

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記者：陳韻妍