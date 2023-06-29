【急凍速遞】順豐香港進軍冷運業務　全港100多個地點可自提急凍貨品

疫情期間不少人習慣了網購和外賣次數，亦改變了疫後的消費習慣。有見B2C的冷運業務有市場，順豐香港在今年2月開始正式推出了冷運業務，順豐香港區首席市場官何慧兒表示，僅只是5個月，冷運訂單已增加了一倍，反映市場需求殷切。

【人工智能】AI提升網店效率 自動生成內容簡化近7成工作

疫情時引爆了香港網購的需求，其中新鮮食品電商就最為突出。何慧兒表示在去年已留意到客戶有愈來愈大的冷運需求，因此開始研究正式進軍冷運業務，在今年2月正式投入服務。為了滿足冷運的必須要求，順豐香港投資了1,000萬元在包括凍倉、冷運貨車、冷凍自提櫃等設備，並整調人手以開展新業務。

順豐香港冷運業務部負責人陳閣敏表示，冷運配送服務設有急凍（-18℃至-15℃）、冰鮮（0℃至4℃）及恆溫（17℃至22℃）三類，並為商家提供倉儲、庫存管理，以至訂單處理的冷凍配送服務。除引入專屬冷運車隊及人員、順豐冷凍櫃、設置凍倉等配套，亦整合了現有的配送網絡資源，得以實現即日配送、高性價比，還有具備上門收派及超過100個指定順豐自營網點自取快件的優勢。

▲ 順豐香港區首席市場官何慧兒（右二）表示，今年2月推出服務至今才5個月，訂單數量已翻了一倍。

整合現有資源提高配送效率及減少成本

「我們率先於觀塘、荃灣、葵涌三區推出即日派送服務，該區客戶只要在早上11時前下單，並於中午前成功攬件或於指定門店寄出，最快可即日送達各區。」陳閣敏表示:「至於其他地區寄出的冷凍件亦可於寄出後一天送達。今後正計劃擴大即日派送的區域範圍，並預期下半年將增加資源投放，增設更多冷運設備及人手應付客戶需要。」

就像速運收件也有自提櫃的選擇，順豐香港亦研發了冷凍自提櫃，在今年第4季將在不同地點處置15台，以滿足無法在辦公時間到門市自取的客戶。順豐香港區首席技術官劉智宏表示，該冷凍櫃由順豐香港設計並委託中國公司研發，每台成本約7萬元。冷凍櫃分開急凍和冰鮮兩類儲存格，能達到-18℃和0至4℃的冷凍標準，就算晚了下班也不怕收件時已經解凍。

▲ 順豐香港區首席技術官劉智宏表示，冷凍自提櫃是香港最早部署，連中國市場也未開始運用。

學者：香港天氣濕熱冷運挑戰大

香港理工大學專業及持續教育學院工商及款待業管理學部高級講師劉鋭業博士表示，香港近年因為疫情衍生的B2C冷運服務需求愈來愈大，但帶來的挑戰亦大：「過往冷運一般只有B2B的需求，但當來到B2C時就有更多難關要克服，例如香港的天氣濕熱，每當運送急凍貨品打開貨車門時，就已經大為改變車內的溫度，尤其當一部貨車要派送到多個點時，這些開開關關的機會也會增大，更別提貨倉租金昂貴、電費成本高等難題。」

陳閣敏表示為了確保冷運服務能達到必須的標準，在推出服務前都為前線和後勤員工提供了足夠培訓，在運送時也會優先考慮冷運的客人:「我們在送貨前必定會先聯絡好客人在指定時間收件，如無法確保對方能收件就不會從貨倉出貨，以免急凍貨品在一來一回時有解凍的風險。而每次出車也最優先配送冷運貨件，從而保證貨件品質。」

▲ 順豐香港冷運業務部負責人陳閣敏表示，為確保冷運服務品質，如無法確保客人能收件就不會出貨，以免急凍貨品有解凍風險。

何慧兒亦表示，由於冷運業務整合了不少順豐香港的本地配送網絡資源，因此不需額外增加很多成本，倉庫、車隊、人手等都能共用，所以才能有比競爭對手低20%收費的競爭力。劉智宏則表示最大挑戰主要來自於整合，一方面冷運業務有其獨特性，連網站下單的界面也要額外設計，但同時又要整合到順豐香港本來的配送網絡之中，如何讓兩邊業務都能順暢運作就是考驗。

【冷凍技術】日水產店採快速冷凍術 壽司保鮮半年無難度

本報記者：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：