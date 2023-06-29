  • 29°C
香港時間 : 2023629日 (週四) 09:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

德州天氣炎熱致用電量破紀錄 美或面臨大範圍停電

環球社會熱點 09:05 2023/06/29

分享：

分享：

美國德州已連續第3周氣溫高企，至今已錄得最少9宗與高溫相關死亡事件。大量家庭和企業開冷氣導致當地電力需求激增，對電網造成壓力。有電網官員警告，若炎熱天氣持續，美國或將面臨大範圍停電。

慈善機構研究：近1成半英國人去年因缺錢要捱餓 【下一頁】

德州周一（26日）數據顯示，從6月18至24日，平均每10萬人中就有837人因熱浪需到急診室救醫，較2018年的每10萬人有639人多。據報當地熱浪已持續逾兩周，最大城市休斯頓周二（27日）更錄得攝氏38度高溫，南部韋布郡（Webb County）在8日內，已錄得9宗高溫相關死亡個案。

德州電網營運商德州電力可靠性委員會（Electric Reliability Council of Texas，ERCOT）初步數據顯示，截當地時間周二下午6時（香港時間周三早上7時），用電量逾8.08萬兆瓦（MW），突破2022年7月20日錄得的逾8.01萬兆瓦高峰。ERCOT 預料，用電需求周三將再創新高，達逾8.3萬兆瓦。

美加州山區發現骸骨證實為英演員  曾參演《龍紋身的女孩》 【下一頁】

德州當局亦預料，高溫情況或將蔓延至密西西比河下游及中南部地區，並會維持至周四（29日）。美國電力需求已於2022年傳下歷史新高，但由於經濟和人口不斷增長，料將繼續推動德州等太陽帶（Sun Belt）州份地區用電量。

北美能源可靠性公司（NERC）上月亦曾於夏季展望中警告，今年夏天需求或將大增，美國三分之二地區或面臨能源短缺風險，當中包括密西西比河以西所有地區，而紐英倫（New England）和加拿大安大略省（Ontario）亦有較高停電風險。

而負責德州9成，即逾2,6000萬戶電力供應的 ERCOT則強調，公司擁有足夠資源滿足當前需求。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

慈善機構研究：近1成半英國人去年因缺錢要捱餓
2023/06/28
慈善機構研究：近1成半英國人去年因缺錢要捱餓
美加州山區發現骸骨證實為英演員 曾參演《龍紋身的女孩》
2023/06/28
美加州山區發現骸骨證實為英演員 曾參演《龍紋身的女孩》
澳洲5月通脹升5.6% 加息壓力料消減
2023/06/28
澳洲5月通脹升5.6% 加息壓力料消減
馬斯克與朱克伯格決鬥 各自揾格鬥高手陪練積極備戰（有片）
2023/06/28
馬斯克與朱克伯格決鬥 各自揾格鬥高手陪練積極備戰（有片）
「侵粉」披薩怒擲紐約市政廳 抗議減排新法（有片）
2023/06/28
「侵粉」披薩怒擲紐約市政廳 抗議減排新法（有片）

你可能感興趣

慈善機構研究：近1成半英國人去年因缺錢要捱餓
17:06 2023/06/28
慈善機構研究：近1成半英國人去年因缺錢要捱餓
美加州山區發現骸骨證實為英演員 曾參演《龍紋身的女孩》
16:02 2023/06/28
美加州山區發現骸骨證實為英演員 曾參演《龍紋身的女孩》
澳洲5月通脹升5.6% 加息壓力料消減
15:03 2023/06/28
澳洲5月通脹升5.6% 加息壓力料消減
經濟 酷熱天氣 電力 用電量 德克薩斯 密西西比 美國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】查理斯貼三父子合照賀父親節 盼哈里「浪子回頭」？
【英國王室】查理斯貼三父子合照賀父親節 盼哈里「浪子回頭」？
美7年內近百間私立大學倒閉 受財務和招生拖累
美7年內近百間私立大學倒閉 受財務和招生拖累
英國劍橋郡新樓沉降 36座住宅要拆卸重建
英國劍橋郡新樓沉降 36座住宅要拆卸重建
AI生成全球100地區美女照 香港都有份（多圖）
AI生成全球100地區美女照 香港都有份（多圖）
意大利KOL揸林寶堅尼撞死5歲童 租車拍片挑戰連續駕駛50小時
意大利KOL揸林寶堅尼撞死5歲童 租車拍片挑戰連續駕駛50小時
【英國王室】路易表情趣怪嘟嘴舉臂 為爺爺查理斯慶生搶鏡
【英國王室】路易表情趣怪嘟嘴舉臂 為爺爺查理斯慶生搶鏡
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款