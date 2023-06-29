德州天氣炎熱致用電量破紀錄 美或面臨大範圍停電

美國德州已連續第3周氣溫高企，至今已錄得最少9宗與高溫相關死亡事件。大量家庭和企業開冷氣導致當地電力需求激增，對電網造成壓力。有電網官員警告，若炎熱天氣持續，美國或將面臨大範圍停電。

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德州周一（26日）數據顯示，從6月18至24日，平均每10萬人中就有837人因熱浪需到急診室救醫，較2018年的每10萬人有639人多。據報當地熱浪已持續逾兩周，最大城市休斯頓周二（27日）更錄得攝氏38度高溫，南部韋布郡（Webb County）在8日內，已錄得9宗高溫相關死亡個案。

德州電網營運商德州電力可靠性委員會（Electric Reliability Council of Texas，ERCOT）初步數據顯示，截當地時間周二下午6時（香港時間周三早上7時），用電量逾8.08萬兆瓦（MW），突破2022年7月20日錄得的逾8.01萬兆瓦高峰。ERCOT 預料，用電需求周三將再創新高，達逾8.3萬兆瓦。

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德州當局亦預料，高溫情況或將蔓延至密西西比河下游及中南部地區，並會維持至周四（29日）。美國電力需求已於2022年傳下歷史新高，但由於經濟和人口不斷增長，料將繼續推動德州等太陽帶（Sun Belt）州份地區用電量。

北美能源可靠性公司（NERC）上月亦曾於夏季展望中警告，今年夏天需求或將大增，美國三分之二地區或面臨能源短缺風險，當中包括密西西比河以西所有地區，而紐英倫（New England）和加拿大安大略省（Ontario）亦有較高停電風險。

而負責德州9成，即逾2,6000萬戶電力供應的 ERCOT則強調，公司擁有足夠資源滿足當前需求。

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責任編輯：李俊儀