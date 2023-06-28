Google雲計算主管：公司正與歐盟就AI監管討論 進展富有成效

Google的雲計算主管Thomas Kurian透露，該公司正在與歐盟（EU）的監管機構就人工智能（AI）監規討論，形容討論富有成效的討論。

Google正在積極努力解決歐盟提出的問題，例如在區分人類和AI產生的內容方面可能存在的困難。

該公司已經開發了一個「水印」解決方案，以識別AI生成的圖像，顯示了其對負責任的AI發展的承諾。歐盟的政策制定者和監管者特別關注生成式AI模型侵犯版權，並可能損害依賴版稅的藝術家。Google正與歐盟合作，了解這些憂慮。

Kurian強調，區分人類和AI生成的內容，以有效執行版權保護相關舉措至關重要。歐盟最近批准了《歐盟AI法案》，旨在規範歐盟範圍內的AI部署，包括確保生成的AI訓練數據符合版權法的規定。

盡管一些Google員工和研究人員對該公司處理AI的做法提出了內部批評和擔憂，但Kurian表示，Google歡迎監管，並積極與歐盟和英國等全球政府合作，確保負責任地採用AI技術。

英國已經為監管機構引入AI原則，而美國政府和總統拜登的政府已經提出監管AI的框架。由於監管機構往往難以跟上技術進步的步伐，許多科技公司正採取自己的舉措，圍繞AI實施護欄。

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