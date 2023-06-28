廿四孝父母購大埔海日灣贈兒子　三房以850萬元易手

近期二手市場連錄父母資助子女入市成交。中原地產李嘉龍說，大埔白石角海日灣二期13座中層E室，實用面積629平方呎，三房間隔，原開價938萬元，終減價88萬元，以850萬元易手，實用呎價約13,514元。

李嘉龍透露，買家為一名年輕男生，原居於外區，見屋苑樓齡新，而且單位價錢合理，在父母資助下入市。

資料顯示，原業主於2019年以905萬元購入單位，持貨4年，現賬面蝕約55萬元，物業期內貶值約6%。

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