【小老闆生意經@iM網欄】 AI技術正改變零售行業發展

隨着科技的進步，人工智能(AI)相關主題在市場上持續發酵，各行各業亦在研究如何將AI技術應用於商業用途。引入AI技術後對行業的好處多不勝數，零售行業亦不例外，如成功將AI技術引入到網店上使用，最大的好處就是可大大降低人工成本。

年初Google Cloud發表了4項專為零售商而設的AI技術，包括AI貨架檢視方案（Shelf Checking AI）、人工智能瀏覽功能、個人化功能及Recommendations AI方案提升。目前相關技術已經開放予香港零售商預覽或使用，亦支援繁體中文。Google Cloud表示，透過這4項技術，有助零售商簡化店內的貨架檢查流程，亦在購物網站為消費者提供更自然流暢的線上購物體驗，提升日常營運效率及電子商貿業績。

據了解，AI貨架檢視方案用上資料庫所收錄的數十億個獨特實體的圖像，能單憑貨品圖像及文字特徵，大量辨識各類型產品，更不受拍攝角度和視角影響。人工智能瀏覽功能則有能夠為網店優化最合適的產品及最佳的產品顯示方式。

舉個例子，本地美妝連鎖店莎莎(SASA)很早已開始使用SaaS的網店平台服務，透過使用SaaS的網店平台，把管理人手及成本大大降低，亦把店內的管理工序大為簡化。配合自動生成輸入系統，根本不需要再額外聘請員工介紹產品或撰寫相關產品資料。比人手更有效運作，相比之前的人手推廣來得更有宣傳效果。

同場加映：【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

事實上，引入AI科技後，對零售企業的確有不少的好處。除了節省人手成本外，基於相關技術是不受時間、地點所限，即是任何時間、任何地點都能解決消費者的問題，甚至不同國家的語言都可即時解答。因此，會令消費者在購物的過程變得更有效率。

另外，AI科技可更有系統地分析銷售數據、預測庫存需求，從而控制入貨量，令店舖不會過份堆積庫存。而在疫情出現後，不少零售店均設有網店，利用AI相關技術，以科技代替人手，當網店一下子湧現大量訂單時，亦不擔心人手短缺的問題。因此，AI科技術正不斷改變零售行業發展，假以時日，不排除AI無人商店或會成為大趨勢。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

更多小老闆生意經@Anna的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【imoneymag.com】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！