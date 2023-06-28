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慈善機構研究：近1成半英國人去年因缺錢要捱餓

環球經濟金融 17:06 2023/06/28

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在全英國經營食物銀行的慈善機構Trussell Trust發布新研究，指去年英國有近1成半人因缺錢而要捱餓，其中少數族裔、殘疾人士和護理人員受到影響較大。

澳洲5月通脹升5.6% 加息壓力料消減 【下一頁】

Trussell Trust轄下共有超過1,200間食物銀行，佔全英國的食物銀行比例約三分二。

該機構去年5月至8月進行調查，估計隨著通脹加劇，英國約有14%人口、相等於約900多萬人因缺錢而捱餓。不過Trussell Trust估計，實際上因缺錢而捱餓的人口或超過1,100萬。

雖然截至去年中，約7%的英國人口獲慈善用途的糧食支援，但有71%人表示未獲相關支援。

澳客投訴餐廳太少素食選擇 英名廚反擊：素食者不得內進 【下一頁】

按上一個財年計，Trussell Trust的食物銀行網絡發放近300萬份應急食物包，其中包括足夠製作2,680萬份膳食的食材，需求按年急增37%。

研究顯示，82%捱餓的民眾及9成向Trussel Trust求助的人都深受債務困擾，兩成尋求食物銀行支援者來自工薪家庭，而3成向食物銀行求助的就業人口為從事不安全工作，包括散工。

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責任編輯：鄭錦玲

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