UBS考慮裁減一半以上瑞信員工 合併後將減少一萬多個崗位

據《彭博》報導稱，由於瑞士信貸的收購，瑞銀集團（UBS）正考慮從下個月開始裁減該銀行一半以上的員工。瑞士信貸在倫敦、紐約和亞洲一些地區的投資銀行的銀行家、交易員、支持人員預計將首當其衝，幾乎所有的活動都面臨風險。

報導援引熟悉此事的人士的話說，瑞銀打算最終將合併後的總人數減少約30%，即35,000人，目前瑞信的人數約為45,000人。如果兩家銀行的瑞士國內業務合併，將削減多達10,000個工作崗位。

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瑞銀和瑞士信貸拒絕發表評論。

《路透社》上周曾報導，瑞銀將在下個月裁減瑞士信貸的亞洲投資銀行職位，大幅削減覆蓋澳大利亞和中國的投資銀行家。本月早些時候，瑞銀首席執行官Sergio Ermotti警告說，在接管瑞士信貸後，將做出痛苦的裁員決定，但沒有給出潛在裁員人數的細節。

瑞銀在6月完成了對陷入困境的競爭對手瑞士信貸的緊急收購，形成了一個擁有1.6萬億美元資產負債表和12萬名員工的瑞士銀行和財富管理巨頭。

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責任編輯：張瑋婷